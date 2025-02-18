تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف مواصفات هاتف Oppo Find X8 Mini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق OPPO هاتف Find X8 Mini بين شهري مارس وأبريل، إلى جانب Find X8 Ultra، لينضم كلاهما إلى Find X8 وFind X8 Pro اللذين تم الإعلان عنهما بالفعل.

يبدو أن OPPO استوحت فكرة Mini من النجاح الذي حققته Vivo X200 Pro Mini في الصين. وتشير التقارير إلى أن OnePlus يعمل أيضًا على هاتف أصغر حجمًا، ربما يكون مبنيًا على Find X8 Mini أو مطابقًا له.

اليوم، كشفت Digital Chat Station في الصين المزيد من التفاصيل حول الهاتف. سيأتي Find X8 Mini بشاشة LTPO OLED مسطحة بحجم 6.3 بوصة، وبدقة 1.5K، مع معدل تحديث 120 هرتز.

كما سيحصل على إطار معدني مسطح، وزر جديد يعمل بالضغط بدلاً من زر التمرير التقليدي للتنبيهات. أما ترتيب الكاميرات الخلفية، فسيشبه تصميم كاميرات هاتف OPPO Find N5 القادم.

من حيث التصوير، سيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة 50 ميجابكسل أخرى، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافي “Ultra-Thin Periscope” بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x، ومن المحتمل أن تعتمد على مستشعر Samsung ISOCELL JN5.

سيبلغ وزن الجهاز بين 180 و189 جرامًا، وسيدعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط، إلى جانب الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. كما تصفه التسريبات بأنه سيكون رفيعًا جدًا.

أما على صعيد الأداء، فسيعمل الهاتف بمعالج Dimensity 9400 من MediaTek، وهو نفس المعالج المستخدم في Find X8 وFind X8 Pro.

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