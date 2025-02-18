شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار Android 16 Beta 2 يحل أزمة هواتف جوجل القابلة للطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عالج إصدار Android 16 Beta 2 من جوجل، أزمة هاتف Pixel 9 Pro Fold من خلال تطبيق Pixel System Services، بعدما طرح إعداد جديد يسمى "اكتشاف الفتح / الإغلاق القوي"، والذي توصي جوجل بتمكينه إذا كنت تستخدم حافظة مغناطيسية، فقد كانت الهواتف القابلة للطي ذات الشاشات المزدوجة مثالية للمستخدمين الذين يريدون شاشة أكبر للمحتوى عند فتحها ولكنهم يريدون شيئًا مضغوطًا عند طيه.

ويمكن أن تعبث هذه الأغطية بالمستشعر، وهو أمر أساسي للانتقال السلس بين الوضعين المطوي والمفتوح، وقد ساهم هذا الإصدار في معالجة هذه المشكلة.

في الوقت نفسه حذرت جوجل المستخدم الذى لن يستخدم حافظة، بعدم ترك هذا الاعداد قيد التشغيل، لأنه قد يؤدي إلى استنزاف البطارية بشكل أسرع.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الإصلاح سيكون متاحًا لهواتف Android القابلة للطي الأخرى أم أنه سيظل حصريًا لهاتف Pixel 9 Pro Fold، مع اضطرار العلامات التجارية المختلفة إلى إيجاد حل خاص بها.

الجدير بالذكر أن الإصدار التجريبي الأخير قد كشف عن بعض الميزات الجديدة القادمة إلى هواتف Pixel المتوافقة، ربما من Pixel 6 فصاعدًا، وأحد الأمثلة على ذلك هو القدرة على ضبط هاتفك لتشغيل Google Wallet بالضغط مرتين على زر الطاقة، حيث يتيح لك الضغط المزدوج السريع فتح محفظتك والدفع على الفور.