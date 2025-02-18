شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد وعود لـ 8 سنوات.. أخيرًا Spotify تقدم خدمة Hi-Fi خلال 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير أن Spotify على وشك تقديم خدمة Hi-Fi التي تقدم موسيقى عالية الجودة مقابل رسوم إضافية، بعد أن كانت أعلنت عن ذلك عام 2017؛ والآن في عام 2025، تعلن عن تقديم"Spotify Hi-Fi" مرة أخرى.

وكشف تقرير نشر في بلومبرج، أن Spotify تستعد لتقديم فئة مميزة تسمى Music Pro، والتي ستوفر صوتًا عالي الجودة، حيث يمكن تكون هناك أدوات إعادة مزج مدعومة بالذكاء الاصطناعي ووصول حصري إلى تذاكر أن الحفلات الموسيقية أيضًا.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة خدمة Music Pro المزعومة حوالي 5.99 دولار شهريًا بالإضافة إلى الاشتراكات الحالية، على الرغم من أن التسعير النهائي وتفاصيل الطرح لا تزال قيد التحديد.

وتجري الشركة مناقشات مع شركات الموسيقى الكبرى لتأمين الحقوق وتستكشف أيضًا طرقًا لدمج مبيعات تذاكر الحفلات الموسيقية، مثل الوصول المسبق أو خيارات المقاعد المميزة.

في حين لم تعلن Spotify رسميًا بعد، فمن المتوقع إطلاق الخدمة في وقت لاحق من هذا العام، وفي الوقت الحالي، تسعى Spotify إلى تنويع عروضها وتوليد المزيد من الإيرادات من عشاق الموسيقى المتفانين.

وبعد سنوات من الحفاظ على أسعارها مستقرة نسبيًا في الأسواق الرئيسية، ترى الشركة الآن فرصة لتقديم خطط جديدة مصممة خصيصًا لشرائح مختلفة من المستمعين.

وتتماشى هذه الخطوة مع الاتجاهات المنافسة، حيث تدفع شركات التسجيلات خدمات البث لتقديم مستويات أعلى سعرًا للتعويض عن تباطؤ النمو في الأسواق الراسخة.

في حين رفعت Spotify مؤخرًا أسعار الاشتراك وتوسعت في الكتب الصوتية، تم تصميم Music Pro لتلبية احتياجات المعجبين المتحمسين على استعداد لدفع المزيد مقابل تجارب موسيقية محسنة.

وتعمل Spotify على هذه الطبقة المتميزة لبعض الوقت، وتختبر ميزات مختلفة وتتفاوض مع شركات التسجيلات لتأمين الأذونات اللازمة، حيث يقدم المنافسون مثل Apple Music وAmazon Music Unlimited وTidal بالفعل صوتًا عالي الدقة.

ومع ذلك، مع 675 مليون مستخدم وأكثر من 250 مليون مشترك مدفوع، تظل Spotify لاعباً رئيسياً في صناعة البث الصوتي.