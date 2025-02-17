شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تستجيب Apple؟ المملكة المتحدة تضغط من أجل الوصول إلى بيانات iPhone والان مع تفاصيل الخبر

أفادت التقارير بأن الطلب الذي قدمته المملكة المتحدة مؤخرًا لشركة Apple لتضمين باب خلفي في نظام التشغيل iOS للحكومة البريطانية قد أثار غضب المشرعين من الحزبين في الولايات المتحدة.

ومؤخرًا، فإن مسئولي في المملكة المتحدة طلبوا من Apple إنشاء باب خلفي يسمح لهم بالوصول إلى جميع البيانات الموجودة على أجهزة iPhone، وهذا يعني الوصول غير المقيد إلى البيانات المشفرة وليس فقط المساعدة في التعامل مع حسابات محددة، وإذا تم تنفيذه فقد يهدد نهج Apple المرتكز على الخصوصية لمستخدمي iPhone.

الان غضب المشرعون الأمريكيون من هذا الطلب، ويريدون من المملكة المتحدة التخلي عنه، ويقال إن أعضاء اللجنة من الجمهوريين والديمقراطيين يزعمون أن طلب المملكة المتحدة قد يعرض الأمريكيين للخطر.

وبحسب ما ورد ، فقد كتب أعضاء من الحزبين في لجنة الرقابة بالكونجرس إلى تولسي جابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الجديدة، بشأن هذه القضية، ووفقًا للتقرير، طلب رون وايدن، وهو ديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، وآندي بيجز، وهو جمهوري في لجنة القضاء بمجلس النواب، من جابارد أن تطالب المملكة المتحدة بإلغاء أمرها.

وبحسب ما ورد، أكد المشرعون أن إجبار شركة أبل على بناء باب خلفي في برامج أجهزة أبل من شأنه أن يقوض أمن البيانات الأمريكية، ولكن ليس هذا فحسب بل إنه من شأنه أن يعرض للخطر أيضًا خصوصية العديد من الوكالات الفيدرالية والولائية والمحلية التي تثق في منتجات أبل بمعلومات حساسة أو سرية.

وعلاوة على ذلك، ورد أنهم وصفوا الأمر بأنه "هجوم إلكتروني أجنبي شن من خلال وسائل سياسية"، وبالطبع لم تؤكد المملكة المتحدة وجود الطلب في المقام الأول ، في الواقع، بموجب القانون البريطاني، يُسمح لحكومة المملكة المتحدة بإجبار الشركات على تقديم "تعاون فني"، ولا يُسمح للشركات المذكورة بالكشف عن أي شيء طُلب منها.

ومع ذلك، من الناحية النظرية، يتعين على عملاق كوبرتينو الامتثال للطلب، حيث لا يُسمح بتأخير الرد أثناء سير الاستئناف، وفي عام 2024، بعد مناقشة برلمانية أعطت المملكة المتحدة هذه السلطة، ورد أن شركة Apple اعترضت.



وسبق لشركة أبل أن هددت سابقًا بإزالة الخدمات التي تقدمها في المملكة المتحدة إذا لم يتم احترام خصوصية وأمان المستخدمين، ومن المحتمل أن تكون النتيجة مماثلة هنا: ربما تزيل Apple حماية البيانات المتقدمة، تشفير iCloud الخاص بـ iPhone، في المملكة المتحدة.

حتى الآن، لم ترد المديرة غابارد علنًا على رسالة المشرعين، وإذا تم تنفيذ هذا الطلب، فسوف يشكل سابقة: لم يحدث هذا حتى الآن مع هواتف أندرويد وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى. لقد مارست المملكة المتحدة ضغوطًا على Meta العام الماضي بشأن تقديم التشفير إلى Facebook Messenger ، لكن هذا يبدو نسخة أكثر تطرفًا.