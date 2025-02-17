شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تستجيب Apple؟ المملكة المتحدة تضغط من أجل الوصول إلى بيانات iPhone والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت سماح لبيبالإثنين، 17 فبراير 2025 05:00 م
الان غضب المشرعون الأمريكيون من هذا الطلب، ويريدون من المملكة المتحدة التخلي عنه، ويقال إن أعضاء اللجنة من الجمهوريين والديمقراطيين يزعمون أن طلب المملكة المتحدة قد يعرض الأمريكيين للخطر.
وبحسب ما ورد ، فقد كتب أعضاء من الحزبين في لجنة الرقابة بالكونجرس إلى تولسي جابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الجديدة، بشأن هذه القضية، ووفقًا للتقرير، طلب رون وايدن، وهو ديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، وآندي بيجز، وهو جمهوري في لجنة القضاء بمجلس النواب، من جابارد أن تطالب المملكة المتحدة بإلغاء أمرها.
وعلاوة على ذلك، ورد أنهم وصفوا الأمر بأنه "هجوم إلكتروني أجنبي شن من خلال وسائل سياسية"، وبالطبع لم تؤكد المملكة المتحدة وجود الطلب في المقام الأول ، في الواقع، بموجب القانون البريطاني، يُسمح لحكومة المملكة المتحدة بإجبار الشركات على تقديم "تعاون فني"، ولا يُسمح للشركات المذكورة بالكشف عن أي شيء طُلب منها.
وسبق لشركة أبل أن هددت سابقًا بإزالة الخدمات التي تقدمها في المملكة المتحدة إذا لم يتم احترام خصوصية وأمان المستخدمين، ومن المحتمل أن تكون النتيجة مماثلة هنا: ربما تزيل Apple حماية البيانات المتقدمة، تشفير iCloud الخاص بـ iPhone، في المملكة المتحدة.
حتى الآن، لم ترد المديرة غابارد علنًا على رسالة المشرعين، وإذا تم تنفيذ هذا الطلب، فسوف يشكل سابقة: لم يحدث هذا حتى الآن مع هواتف أندرويد وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى. لقد مارست المملكة المتحدة ضغوطًا على Meta العام الماضي بشأن تقديم التشفير إلى Facebook Messenger ، لكن هذا يبدو نسخة أكثر تطرفًا.
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