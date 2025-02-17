تكنولوجيا: تسجيل Nvidia RTX 5050 و RTX 5060 في EEC يكشف عن بطاقات اقتصادية محتملة من سلسلة RTX 50

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُعد بطاقات الرسومات غالبًا العائق الأكبر أمام بناء منصة ألعاب اقتصادية. في الفترة الأخيرة، ركزت الصناعة على بطاقتي NVIDIA RTX 5080 وRTX 5090، وهما بعيدتان تمامًا عن فئة البطاقات الاقتصادية. كما أن RTX 5070 Ti سيصل في 20 فبراير بسعر لا يقل عن 749 دولارًا، مما يجعله خارج نطاق الميزانية للكثيرين.

لكن تسجيلات Zotac الجديدة في قاعدة بيانات اللجنة الاقتصادية الأوروبية (EEC) تشير إلى اقتراب إصدار RTX 5050، والذي قد يكون خيارًا مغريًا للحواسيب ذات المواصفات المتوسطة والمنخفضة.

إلى جانب RTX 5050، تم إدراج كل من RTX 5060 وRTX 5060 Ti في الهيئة التنظيمية. ومع أن تسجيل منتج لدى EEC لا يعني بالضرورة طرحه في الأسواق، إلا أن منطق الأمور يشير إلى أن سلسلة RTX 50 ستحتاج في النهاية إلى إصدارات أكثر اقتصادية.

وحتى الآن، كانت التوقعات تشير إلى أن RTX 5050 سيكون حكرًا على أجهزة الحواسب المحمولة، لكن يبدو أن Zotac لديها خطط مختلفة، مما يشير إلى نيتها إطلاق إصدار للحواسب المكتبية أيضًا.

ما يثير المفاجأة هو أن NVIDIA قد تجاوزت إصدار RTX 4050 لسطح المكتب، مما يجعل RTX 5050 خيارًا غير متوقع. ظلت بطاقات RTX 3050 وRTX 3060 هي البدائل الاقتصادية الرئيسية للشركة، حيث تراوحت أسعارها بين 249 و330 دولارًا.

وبدون بدائل رسمية، اضطر اللاعبون ذوو الميزانيات المحدودة إلى البحث عن خيارات أخرى مثل سلسلة Intel Battlemage أو بطاقة AMD Radeon RX 7600. ومع ذلك، يتوقع معظم المحللين أن RTX 5050 المكتبي لن يتجاوز سعر 250 دولارًا.

في حال دعم RTX 5050 جميع ميزات سلسلة RTX 50، مثل DLSS 4، فمن المتوقع أن تحقق تقنية توليد الإطارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحسينات كبيرة في الأداء، خاصة على البطاقات الأقل قوة.

بدلاً من الاعتماد على أنوية CUDA فقط، ستستفيد هذه البطاقات من تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع معدلات الإطارات. لسوء الحظ، لم تكشف تسجيلات Zotac عن أي تفاصيل حول المواصفات، بينما لا يزال الجدل قائمًا حول ما إذا كانت البطاقة ستستخدم ذاكرة GDDR6 أو GDDR7، حيث تتضارب التسريبات المتعلقة بالإصدار المخصص للحواسب المحمولة.

من المرجح أن ترى بطاقتا RTX 5060 وRTX 5060 Ti النور خلال الأشهر المقبلة، إلا أن مشكلات الإنتاج قد تؤخر إطلاقهما حتى مارس أو أبريل. أما بالنسبة لـ RTX 5050، فإذا أصبحت تسجيلات Zotac حقيقة، فمن المحتمل ألا يصل إلى الأسواق قبل الصيف.

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