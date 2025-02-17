شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيًا تكتشف وجود "أخيها الجديد" على موقع Reddit والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيًا علمت بوجود شقيق محتمل لها على وسائل التواصل الاجتماعي - بعد أن ادعت مؤثرة أنها أنجبت الطفل الثالث عشر لقطب التكنولوجيا.

وقالت ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيًا المنفصلة عنه، إنها علمت أنه قد يكون لها شقيق آخر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ادعت مؤثرة آشلي سانت كلير أنها أنجبت الطفل الثالث عشر للملياردير.



ابنة ايلون ماسك

وانتقل فيفيان جينا ويلسون، 21 عامًا، إلى TikTok لمشاركة أنها اكتشفت على ما يبدو ادعاءات سانت كلير من خلال Reddit، مشيرة إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي تعلم فيها أن لديها شقيقًا غير شقيق على الإنترنت، وكتبت ويلسون في المنشور: "واو، إذا كان لدي خمسة سنتات في كل مرة اكتشفت فيها أن لدي أشقاء غير شقيقين من خلال Reddit، فسأحصل على اثنين من السنتات ... وهو ليس كثيرًا ولكن من الغريب أن يحدث ذلك مرتين، أليس كذلك؟".

وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون الطفل البالغ من العمر خمسة أشهر هو الطفل الثالث عشر لماسك، وكان زعيم DOGE يعمل بشكل خاص مع سانت كلير للتوصل إلى اتفاقية أبوة سيكون بينهما مع الطفل قبل أن يكسر المؤثر الخبر.

وقالت سانت كلير إنها كشفت عن وجود طفلها بعد أن "جعل مراسل صحيفة التابلويد من المستحيل" على الاثنين إنهاء الاتفاقية بشكل خاص، و"أعتزم السماح لطفلنا بالنمو في بيئة آمنة طبيعية"، أضاف بيان سانت كلير، وقالت سانت كلير، التي طلبت خصوصية طفلها، إن الطفل بصحة جيدة وسعيد.

وقالت لصحيفة The Post يوم السبت: "طفلي هو الشيء الأكثر مثالية الذي حدث لي. لن أغير أي شيء"، ولم يتطرق ماسك علنًا إلى ادعاءات سانت كلير بعد، لكنه رد بـ "واو" على منشور X الذي زعم أن "أشلي سانت كلير خططت لمدة نصف عقد للإيقاع بإيلون ماسك".

أرسل أغنى رجل في العالم رسائل غير مرغوب فيها إلى حساب X الخاص به بمنشورات حول العديد من الموضوعات منذ المفاجأة التي أعلنت عنها سانت كلير ليلة الجمعة، وإلى جانب الأطفال الذين يشاركهم مع ويلسون وسانت كلير، أنجب ماسك أيضًا ستة أطفال آخرين من امرأتين. ثلاثة من صديقته السابقة جرايمز وثلاثة من شيفون زيليس مدير العمليات في شركة Neurolink Corp.