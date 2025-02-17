تكنولوجيا: تسريب من تجار يكشف تفاصيل كاميرا Xiaomi 15 Ultra الرائدة قبل إطلاقه في مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق هاتفها الرائد الجديد، Xiaomi 15 Ultra، في 2 مارس 2025. وبينما لم تكشف الشركة رسميًا عن الكثير من التفاصيل حول الهاتف الجديد، فقد كشف تسريب من أحد التجار الروس عن لمحة أقرب حول هذا الجهاز المدعوم بشريحة Snapdragon 8 Elite.

كما أظهرت التقارير الأخيرة، يبدو أن الجهاز قد حصل على بعض التعديلات في تصميم الكاميرا الخلفية مقارنة بالجيل السابق.

قدم التسريب صورًا عالية الدقة تُظهر تكوين الكاميرا الخلفية المعدل، إضافة إلى ثلاثة خيارات لونية للهاتف تشمل الأسود، الأبيض، والأسود والأبيض بتدرج مزدوج. كما كشف التسريب عن بعض المواصفات الرئيسية للهاتف.

وفقًا للتسريب، سيكون Xiaomi 15 Ultra متاحًا بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، مما يعادل سعة الجهاز السابق. ومن بين المواصفات المهمة التي تم تأكيدها، يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5,410 مللي أمبير، وهو تحسين ملحوظ مقارنة ببطارية 5,000 مللي أمبير في الهاتف السابق.

كما يشير التسريب إلى أن الهاتف سيشمل شاحن سريع بقدرة 90 واط، وهو نفس الشاحن المستخدم في الجهاز السابق.

من بين المواصفات الأخرى التي تم ذكرها في التسريب، شاشة AMOLED بحجم 6.73 بوصة ودقة 3200 × 1440 بكسل، مع حماية Xiaomi Sheld Glass 2.0 وتصنيف IP68 للمقاومة للماء والغبار، بالإضافة إلى دعم WiFi 6E.

وفيما يخص الكاميرات، يشير التسريب إلى أن الكاميرا الخلفية ستكون مزودة بثلاث مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر تليفوتوغرافي بدقة 200 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية، فستأتي بدقة 32 ميجابكسل. على الرغم من عدم ذكر السعر في التسريب، من المتوقع أن يتم إطلاق Xiaomi 15 Ultra بسعر يبدأ من 1,499 يورو، أي ما يعادل حوالي 1,573 دولارًا أمريكيًا.

المصدر