تكنولوجيا: هواتف OnePlus الرائدة القادمة تتجه مجددًا نحو زر الإجراء الشبيه بآيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OnePlus مؤخرًا أنها لن تطلق هاتفًا قابلًا للطي هذا العام، مما يعني أن جهاز OPPO Find قد لا يتم إعادة تسميته في المستقبل القريب. وعلى الرغم من ذلك، أكدت الشركة أنها لا تزال ملتزمة بجلب الابتكار في أجهزتها المستقبلية.

في هذا السياق، أفاد المصدر Digital Chat Station مؤخرًا أن الهواتف الرائدة من OPPO و OnePlus ستتخلى عن شريط التمرير المميز الذي اشتهرت به.

بدلاً من ذلك، يُشاع أن الهواتف القادمة ستتضمن زرًا جديدًا يشبه زر الإجراء في آيفون. وكشف تسريب في منشور جديد عن المزيد من التفاصيل حول هذا الزر.

ووفقًا للمصادر، يُحتمل أن يُسمى الزر الجديد “Magic Cube Key”. هذا الزر، على غرار زر الإجراء في آيفون، سيوفر خيارات تخصيص متعددة. وفقًا للتسريبات، سيعمل الزر مثل مفتاح كتم الصوت، أو مشغل لتشغيل الفلاش، أو تفعيل تطبيق معين، أو التقاط لقطة شاشة.

قد يشعر بعض محبي OnePlus بخيبة أمل من هذا التغيير، خاصةً أن شريط التنبيه كان عنصرًا مميزًا في هواتف الشركة. ومع ذلك، فإن “Magic Cube Key” سيُعتبر زرًا أكثر تنوعًا مقارنة بشريط التمرير.

وبالرغم من عدم وضوح التفاصيل بعد، يُحتمل أن يكون Oppo Find X8 Ultra هو أول هاتف يضم هذا الزر الجديد إذا كانت التقارير صحيحة.

من الممكن أيضًا أن يكون OnePlus Mini أو OnePlus 13T من بين أول الهواتف التي ستتضمن “Magic Cube Key”، وقد يحتوي جهاز Find X8 على زر تحكم بالكاميرا مستوحى من آيفون.

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