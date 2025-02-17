تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف ترقيات مميزة لهاتف Samsung Galaxy Z Fold7 لكنه يواجه نقطة ضعف رئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق سامسونج جهاز Galaxy Z Fold7 في وقت لاحق من هذا العام إلى جانب Z Flip7، مع احتمالية إطلاق Z Flip7 FE أيضًا.

وبعد الإلغاء الأخير لـ OnePlus Open 2، سيصبح Z Fold7 واحدًا من الخيارات القليلة القابلة للطي المتاحة في سوق الولايات المتحدة. وكشف تسريب جديد الآن عن بعض التحسينات المخطط لها لهذا الجهاز.

وفقًا لمصادر من Setsuna Digital, سيحمل Galaxy Z Fold7 العديد من الترقيات مقارنةً بنموذج Z Fold6 العام الماضي. من المتوقع أن يتضمن الجهاز تحسينات في تصميم المفصلات، مما يقلل من التجاعيد، بالإضافة إلى تحديثات في الكاميرا والشاشة، وكذلك تعزيز مقاومة الغبار والماء.

من المتوقع أيضًا أن يحصل Galaxy Z Fold7 على كاميرا رئيسية محسّنة. وعلى الرغم من أن هذا قد يثير حماس المعجبين، إلا أنه من المهم ملاحظة أن التقارير السابقة تشير إلى أن الكاميرا الرئيسية ستظل بنفس دقة 50 ميجابكسل التي كانت موجودة في الأجيال السابقة.

وبالنظر إلى أن كلًا من الإصدار الخاص من Z Fold وجهاز Galaxy S25 Edge القادم سيحملان كاميرات أفضل، سيكون من المخيب للآمال إذا تم الاحتفاظ بنفس المستشعر المستخدم في جميع الأجيال السابقة بدءًا من Galaxy Z Fold4.

لسوء الحظ، لا يبدو أن Galaxy Z Fold7 سيشهد أي تحسينات على مستوى البطارية مقارنةً بالطرازات السابقة. هذا الأمر مشابه أيضًا لما تم الإعلان عنه في سلسلة Galaxy S25، وبالتالي فلا ينبغي أن يكون مفاجئًا.

سيظل الجهاز مزودًا ببطارية بسعة 4400 مللي أمبير، وهو ما يعتبر أصغر وأقل سعة مقارنة بأجهزة قابلة للطي أخرى مثل Xiaomi Mix Flip 2 و Oppo Find N5، والتي تتمتع ببطاريات أكبر تتجاوز سعتها 5000 مللي أمبير.

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