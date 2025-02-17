تكنولوجيا: هاتف Honor Magic V4 قد يصل في الربع الثاني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أوبو للكشف عن هاتف Oppo Find N5 القابل للطي في 20 فبراير. وبجانبها، تستعد ثلاث علامات تجارية صينية أخرى لإطلاق هواتف قابلة للطي بتصميم الكتاب في السوق المحلية، وهي: Honor Magic V4 و Vivo X Fold 4 و Huawei Mate X7. وقد كشف تسريب جديد على منصة Weibo عن الإطار الزمني المتوقع لإطلاق Magic V4.

وفقًا للمدون التقني Fixed Focus Digital، تخطط هونر لإطلاق Honor Magic V4 بحلول أواخر مايو أو أوائل يونيو في الصين. ومع ذلك، لم تظهر حتى الآن تفاصيل مؤكدة حول مواصفاته.

حاليًا، يُعد Honor Magic V3 أحد أنحف الهواتف القابلة للطي في الأسواق، حيث يبلغ سمكه 9.2 ملم عند طيه و4.3 ملم عند فتحه. ومن المتوقع أن يتفوق عليه Oppo Find N5 القادم، والذي سيأتي بسمك 8.93 ملم فقط في وضع الطي، ما يجعله الهاتف القابل للطي الأنحف عالميًا.

ونظرًا لالتزام هونر بتقديم هواتف فائقة النحافة، قد يدفع Magic V4 الحدود أكثر، عبر استخدام مواد متطورة وتصميم مفصلات محسّن، لاستعادة لقب “أنحف هاتف قابل للطي” من Oppo Find N5.

وتشير التوقعات إلى أنه قد يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite. من ناحية أخرى، كشف مصدر آخر يُدعى Smart Pikachu أن Magic V4 سيأتي ببطارية تقارب سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة. كما أشار التسريب إلى أن Magic V Flip 2 سيظهر أيضًا في النصف الأول من عام 2025 في الصين.

جدير بالذكر أن Honor Magic V3 يحتوي على شاشة OLED قابلة للطي مقاس 7.92 بوصة، إلى جانب شاشة خارجية بحجم 6.43 بوصة، وكلاهما يدعم معدل تحديث 120 هرتز. وللأمان، يضم الهاتف مستشعر بصمة جانبي. يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 3، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت LPDDR5x وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

أما على مستوى الطاقة، فيضم الهاتف بطارية بسعة 5150 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 66 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. في قسم الكاميرا، يضم الهاتف كاميرتين أماميتين بدقة 20 ميجابكسل، واحدة على الشاشة الداخلية والأخرى على شاشة الغلاف.

في الخلف، يضم الهاتف إعدادًا ثلاثيًا يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x.

المصدر