تكنولوجيا: هاتف Realme Neo 7x 5G قادم قريبًا بمعالج Snapdragon 6 Gen 4 وقد يكون نسخة معاد تسميتها من Realme 14 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إدراج الهاتف الذكي الجديد Realme Neo 7X 5G للطلب المسبق على موقع JD.com، حيث أكدت القائمة أن رقم طرازه هو RMX5071، وهو نفس الجهاز الذي ظهر مؤخرًا على TENAA. ومع استعداد ريلمي للكشف عن هاتف Neo 7 SE في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر، تشير التكهنات إلى إمكانية إطلاق Neo 7X بجانبه.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الهاتف قد يُعاد تسميته ليصبح Realme 14 5G للأسواق العالمية.

وفقًا لقائمة TENAA، سيأتي Realme Neo 7X 5G (برقم الطراز RMX5071) بشاشة OLED مقاس 6.67 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل.

أما على مستوى الأداء، فمن المتوقع أن يعتمد على معالج بتردد 2.3 جيجاهرتز، يُرجح أن يكون Snapdragon 6 Gen 4. ومن المحتمل أن يتوفر الهاتف بعدة خيارات للذاكرة العشوائية، تشمل 6 جيجابايت و8 جيجابايت و12 جيجابايت و16 جيجابايت، إلى جانب خيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، تبدأ من 128 جيجابايت مرورًا بـ 256 جيجابايت و512 جيجابايت.

أما من حيث البطارية، فقد تم تصنيفها بسعة 5860 مللي أمبير في الساعة، بينما من المحتمل أن تصل السعة الفعلية إلى 6000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.

وفي قسم الكاميرا، سيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، بينما يضم الإعداد الخلفي مستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة ثانوية بدقة 2 ميجابكسل.

وتشمل الميزات الأخرى ماسحًا للبصمة مدمجًا في الشاشة، وفتحة بطاقة microSD، ونظام UI 6 المستند إلى Android 14. أما بالنسبة للأبعاد، فيبلغ قياس الهاتف 163.15 × 75.65 × 7.97 ملم، مع وزن يصل إلى 194 جرامًا.

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