شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع أسعار بيتكوين مع تقييم المستثمرين لتداعيات تقرير التضخم الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار العملات الرقمية ، اليوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين فى السوق لتداعيات تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي، وترقبهم للتصريحات المرتقبة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.



وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بيتكوين بنسبة 1.3% إلى 96,368.1 دولار؛ وفق ما ذكره موقع (كوين ديسك) المختص في العملات الرقمية.



وجاء تراجع بيتكوين مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكي وترقبهم لتعليقات بنك الفيدرالي وسط المخاوف من تشديد السياسة النقدية وتأثيراتها المحتملة على الأصول عالية المخاطر.



من جانبها.. تراجعت العملة المشفرة الثانية عالميًا "الإيثيريوم" بنسبة 1.1% إلى 2,680.19 دولار، في حين هبطت العملة الثالثة "إكس ار بي XRP"، بنسبة 4.1% إلى 2.6724 دولار.



وانخفضت "سولانا" بنسبة 6.2%، بينما ارتفع مؤشر "بوليجون" بنسبة 2% فيما قفزت عملة "كاردانو" بنسبة 3.1% بينما تراجعت بعض العملات المشفرة "الميم" مثل "دوجكوين" التي هبطت بنسبة 3.2%، كما انخفضت عملة ترامب "$TRUMP" بنسبة 5.7%.

وكانت قد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر يناير، التي صدرت الأسبوع الماضي، استمرار التضخم فوق الهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%، مما أثار التكهنات بأن البنك المركزي قد يواصل سياسة التشديد لفترة أطول من المتوقع.



وألقت هذه التوقعات بظلالها على بتكوين والأصول الحساسة للمخاطر الأخرى، حيث تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليص شهية المستثمرين للاستثمار في الأصول المضاربة.

ويراقب المشاركون في السوق الآن عن كثب تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، المقررة في وقت لاحق من اليوم، للحصول على إشارات حول الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.

ولا يزال سعر بتكوين ضمن نطاق ضيق، ما يعكس حالة من التردد في السوق في انتظار اتجاه أوضح من التطورات الاقتصادية الكلية.