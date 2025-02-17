تكنولوجيا: هاتفا Xiaomi 16 Pro و 16 Ultra قد يأتيان بشاشة مسطحة 6.85 بوصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شاومي مؤخرًا أنها ستعقد حدث إطلاق في 2 مارس للكشف عن سلسلة Xiaomi 15 للأسواق العالمية. وبينما تستعد العلامة التجارية لإطلاق هذه السلسلة،

بدأت التسريبات بالفعل في الكشف عن تفاصيل سلسلة Xiaomi 16. في تسريب جديد، تحدث حساب Digital Chat Station عن تصميم ومواصفات شاشة Xiaomi 16 Pro.

رغم أن المسرب لم يذكر اسم الهاتف بشكل صريح، فإن وسائل الإعلام الصينية ترجح أنه يشير إلى Xiaomi 16 Pro. ووفقًا للتسريب، سيأتي الهاتف بتصميم شاشة مسطحة ذات حواف فائقة النحافة، حيث ستعتمد لوحة LTPO OLED بحجم 6.85 بوصة، مع دقة 2K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

كما أشار التسريب إلى أن الشاشة ستتضمن تقنية LIPO، ما يضمن مظهرًا متناسقًا وإطارات ضيقة. ويُتوقع أن يتفوق هذا التصميم على إطارات هواتف iPhone 16 من أبل، التي تأتي بإطارات جانبية بعرض 1.44 ملم وإطارات علوية وسفلية بعرض 1.41 ملم.

على مدار السنوات الماضية، حافظت شاومي على تقديم شاشات متشابهة في هواتفها الرائدة والإصدارات الاحترافية. على سبيل المثال، جاءت هواتف Xiaomi 12 Pro و12S Ultra و13 Pro و13 Ultra و14 Pro و14 Ultra بنفس حجم الشاشة. ومن المتوقع أن يحافظ Xiaomi 15 Ultra القادم على شاشة بحجم 6.73 بوصة، تمامًا مثل 15 Pro.

واعتمادًا على هذا النمط، من المحتمل أن يحصل Xiaomi 16 Ultra أيضًا على شاشة بحجم 6.85 بوصة، خاصة أن التسريبات تشير إلى أن Xiaomi 16 Pro سيعتمد هذا الحجم.

في وقت سابق، زعم Digital Chat Station أن الهواتف الرائدة لعام 2025 ستأتي بتصميم مسطح بالكامل. وفي تسريب حديث، كشف أن سلسلة Oppo Find X9، التي تشمل أربعة طرازات، ستتبنى جميعها شاشات مسطحة. لذا، من المتوقع أن يأتي Xiaomi 16 Ultra أيضًا بنفس التصميم.

من المنتظر أن يتم الكشف عن Xiaomi 16 Pro في أكتوبر من هذا العام، حيث سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite 2. أما طراز Ultra، فمن المتوقع أن يصل في النصف الأول من عام 2026 مع نفس الشريحة.

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