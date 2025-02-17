شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 17 يصل بتصميم جديد لشريط الكاميرا و"جزيرة ديناميكية" أصغر حجمًا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت آبل عن سلسلة آيفون 16 منذ ما يقرب من ستة أشهر، ولكن الشائعات بدأت بالفعل بالتركيز على آيفون 17، ورغم أنه لا يزال من المبكر التكهن بأي شيء حول هاتف آبل لعام 2025، فإن بعض المسربين قد شاركوا تصاميم مسربة تشير إلى تغيير في التصميم، فمنذ إطلاق آيفون 11 في عام 2020، لم تشهد هواتف آبل تغييرات كبيرة في لغة التصميم، باستثناء تعديلات في مواضع عدسات الكاميرا التي كانت تُعاد هيكلتها بين الحين والآخر.

ومع ذلك، وفقًا لتصميمات مسربة حديثًا من المسرب الشهير Majin Bu، قد تتخلى سلسلة آيفون 17 عن جزيرة الكاميرا المربعة لصالح تصميم جديد يتميز بكاميرات مرتبة أفقيًا، وكما هو موضح في منشور على منصة إكس، فإن جزيرة الكاميرا المعاد تصميمها تشبه إلى حد كبير شريط الكاميرا الشهير في هواتف بيكسل من جوجل، كما تشير الشائعات إلى أن جميع ألوان آيفون 17 ستأتي مع شريط الكاميرا الأسود على شكل كبسولة.

بدوره، شارك المسرب Jon Prosser تصميمًا آخر لهاتف آيفون 17 عبر قناته FrontPageTech على يوتيوب، حيث أظهر شريط كاميرا أكبر حجمًا، ولكن سرعان ما نفى محلل آبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج صحة هذا التصميم.

ومع ذلك، ورغم اختلاف ترتيب الكاميرات، من المرجح أن يحتفظ آيفون 17 بمكونات كاميرا مشابهة لتلك الموجودة في آيفون 16.

ووفقًا لمنصة Digital Chat Station، فإن آبل تعمل أيضًا على تصغير حجم "الجزيرة الديناميكية"، وهو ما ستتمكن من تحقيقه عبر تقليص حجم المكونات الداخلية.

على مدار الأشهر الماضية، تكررت الشائعات حول إصدار جديد يحمل اسم "آيفون إير"، وهو هاتف أنحف بكثير، على غرار هاتف "جالاكسي إيدج" الذي أعلنت عنه سامسونج مؤخرًا.

ومع ذلك، يفضل التعامل مع هذه المعلومات بحذر، حيث لا يزال أمام آيفون 17 أكثر من نصف عام قبل إطلاقه رسميًا، وقد تتغير الكثير من الأمور في الأشهر القادمة.