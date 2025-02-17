شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Valve تزيل لعبة من Steam بعد اكتشاف احتوائها على برمجيات خبيثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت شركة Valve لعبة PirateFi من منصة ومتجر Steam بعد اكتشاف احتوائها على برمجيات خبيثة، وفقًا لتقارير إعلامية. وفي إشعار رسمي أرسلته الشركة إلى المستخدمين الذين قاموا بتحميل اللعبة، نصحتهم باتخاذ إجراءات احترازية صارمة، تصل إلى إعادة تهيئة نظام التشغيل بالكامل لضمان إزالة أي تهديدات أمنية محتملة.

ما لعبة PirateFi؟

تم الترويج للعبة PirateFi على أنها لعبة بقاء مثيرة تتميز بعالم نابض بالحياة بتصميم low-poly، وتتيح اللعب الفردي والجماعي عبر الإنترنت. ورغم أنه لم يتم تحديد عدد المستخدمين الذين قاموا بتحميلها بدقة، إلا أن الصفحة المؤرشفة للعبة على متجر Steam أظهرت أنها حصلت على تقييم 9/10 بناءً على 51 مراجعة، ما يشير إلى أنها لقيت استحسان بعض اللاعبين قبل سحبها من المنصة.

تحذيرات Valve وإجراءات الأمان

أكدت Valve في إشعارها للمستخدمين أنها قامت بإزالة جميع الإصدارات المتأثرة من اللعبة من Steam، لكنها شددت على أهمية اتخاذ خطوات إضافية لحماية الأجهزة، بما في ذلك:

• إجراء فحص كامل للنظام باستخدام برنامج مضاد للفيروسات موثوق به.

• التحقق من وجود أي برامج جديدة أو غير متوقعة قد تم تثبيتها على الجهاز.

• إعادة تهيئة النظام بالكامل (Full System Reset) كإجراء احترازي لضمان عدم بقاء أي برمجيات ضارة على الجهاز.

ما نوع البرمجيات الخبيثة؟

لم تحدد Valve نوع البرمجيات الخبيثة التي تم العثور عليها داخل اللعبة، ولم تصدر الشركة أي بيان رسمي إضافي حول الأمر. كما لم يرد متحدث باسم Valve على طلبات التعليق من وسائل الإعلام، بما في ذلك TechCrunch.

التهديدات الإلكترونية تستهدف اللاعبين بشكل متزايد

تعد ألعاب الفيديو وتطبيقات Steam من أكثر الأنظمة وصولًا إلى بيانات المستخدمين وأجهزتهم، مما يجعلها أهدافًا جذابة للقراصنة. ففي العام الماضي، كشفت TechCrunch عن حملة خبيثة استهدفت اللاعبين ببرمجيات Infostealer، وهي نوع من البرامج الضارة التي تسرق بيانات المستخدمين. كما تم اكتشاف برمجيات خبيثة ذاتية الانتشار في نسخة قديمة من لعبة Call of Duty عام 2023.

وفي واحدة من أكثر عمليات الاختراق جرأة في عالم الألعاب الإلكترونية، اضطرّت شركة Electronic Arts إلى تأجيل بطولة Apex Legends بعد أن تمكن أحد القراصنة من السيطرة على أجهزة اللاعبين أثناء المباريات وجعلهم يظهرون وكأنهم يغشّون.

يأتي سحب لعبة PirateFi من Steam كتحذير قوي للاعبين بضرورة توخي الحذر عند تحميل الألعاب من مصادر غير معروفة، حتى على منصات موثوقة مثل Steam. ومع تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مجتمع الألعاب، يصبح من الضروري تعزيز الوعي الأمني واستخدام برامج الحماية بشكل مستمر.