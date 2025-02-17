شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تُصلح مشكلة مزعجة في هاتف Pixel 9 Pro Fold والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن إصلاح مشكلة مزعجة يعاني منها مستخدمو الهواتف القابلة للطي، وخاصةً Pixel 9 Pro Fold، عند استخدامهم الحافظات المغناطيسية. تتسبب هذه الحافظات في التأثير على المستشعر المسؤول عن قياس زاوية المفصل، وهو أمر ضروري لضمان الانتقال السلس بين وضعي الطي والفتح.

كيف يعمل الإصلاح الجديد؟

مع إطلاق النسخة التجريبية الثانية من Android 16 Beta 2، أضافت جوجل إعدادًا جديدًا داخل تطبيق Pixel System Services يُعرف باسم “اكتشاف الفتح/الإغلاق المتين” (Robust Open/Close Detection)، وتنصح جوجل المستخدمين بتفعيل هذا الخيار عند استخدام الحافظات المغناطيسية، حيث سيساعد ذلك على منع التداخل بين مستشعر زاوية المفصل والمغناطيس الموجود في الحافظة.

ومع ذلك، تُحذر الشركة من أن تفعيل هذا الخيار عند عدم استخدام حافظة مغناطيسية قد يؤدي إلى استنزاف البطارية بشكل أسرع، لذا من الأفضل إبقاؤه مغلقًا في الحالات العادية.

هل سيكون الإصلاح متاحًا لهواتف أخرى؟

حتى الآن، لا يوجد تأكيد رسمي حول ما إذا كان هذا التحديث سيصل إلى هواتف أندرويد القابلة للطي الأخرى، أم أنه سيظل حصريًا لهاتف Pixel 9 Pro Fold، مما قد يضطر الشركات الأخرى إلى إيجاد حلول خاصة بها.

ويُعد هذا التحديث خطوة مهمة في تحسين تجربة استخدام الهواتف القابلة للطي، خاصةً لأولئك الذين يعتمدون على الحافظات المغناطيسية.