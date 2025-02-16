شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آخر التسريبات عن هاتف أبل القابل للطى والان مع تفاصيل الخبر

تطور شركة أبل هاتف آيفون قابل للطي منذ فترة، حيث كشف تسريب حديث عن بعض المواصفات الأساسية المزعومة للجهاز، وسلط الضوء على بعض تفاصيل الشاشة.

وفقًا لأحدث تسريب كما جاء بموقع Phone arena، يمكن أن يتميز iPhone القابل للطي بشاشة غطاء مقاس 5.49 بوصة تقريبًا وشاشة داخلية مقاس 7.74 بوصة.



ايفون



وهذا يضعه بقوة في فئة الهواتف القابلة للطي على شكل كتاب، وإذا التزمت شركة أبل بهذه الأبعاد، فقد ينتهي به الأمر إلى أن يكون أكثر إحكاما من معظم الهواتف القابلة للطي في السوق.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد الكثير من الهواتف القابلة للطي على شكل كتاب مع شاشة غطاء صغيرة كهذه، حتى هاتف Pixel Fold من Google، الذي تم إطلاقه في عام 2023، يحتوي على شاشة خارجية مقاس 5.8 بوصة مقترنة بشاشة رئيسية مقاس 7.6 بوصة.

كما أن الجيل الأول من الهاتف القابل للطى لأبل iPhone Fold يتمتع بنسبة عرض إلى ارتفاع أوسع من منافسه، ومع تقنيات العرض المتقدمة مثل LTPO لكفاءة الطاقة، وCoE لتحسين دقة الألوان، وUTG لتحسين المتانة، يمكن لشركة أبل التغلب على مقايضات حجم الشاشة ولا تزال تقدم تجربة مستخدم فريدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الحجم الأصغر فوزًا لأي شخص يبحث عن هاتف قابل للطي على شكل كتاب ليس ضخمًا جدًا عند إغلاقه، فمن المتوقع أن يبلغ سمك الهاتف 9.2 مم عند طيه وحوالي 4.6 مم عند فتحه.

ومن غير المتوقع أن يتم إطلاق أول هاتف قابل للطي من إنتاج شركة أبل قبل العام المقبل على أقرب تقدير.