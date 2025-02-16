شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية نقل الملفات بين الموبايل والكمبيوتر عبر Phone Link في ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تطور التكنولوجيا، أصبح نقل الملفات بين الهاتف والكمبيوتر أمرًا أسهل بفضل تطبيق Phone Link في نظام ويندوز، يتيح هذا التطبيق للمستخدمين توصيل هواتفهم الذكية بأجهزة الكمبيوتر لاسلكيًا، ما يسهل تبادل البيانات دون الحاجة إلى كابلات أو أجهزة إضافية، في هذا الدليل، سنتعرف على كيفية إعداد Phone Link واستخدامه لنقل الملفات بين الهاتف والكمبيوتر بسلاسة.

متطلبات استخدام Phone Link قبل البدء، تأكد من توافر المتطلبات التالية:

- جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 10 (إصدار 1809 أو أحدث) أو ويندوز 11.

- هاتف يعمل بنظام أندرويد 7.0 أو أحدث.

- اتصال بشبكة Wi-Fi موثوق.

- تثبيت تطبيق Phone Link على الكمبيوتر وتطبيق Link to Windows على الهاتف.

- تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت نفسه على كلا الجهازين.

كيفية إعداد Phone Link لأول مرة 1. تثبيت التطبيقات اللازمة

- على الكمبيوتر: تأكد من أن تطبيق Phone Link مثبت مسبقًا على جهازك، أو قم بتنزيله من متجر مايكروسوفت.

- على الهاتف: قم بتثبيت تطبيق Link to Windows من متجر جوجل بلاي.

2. ربط الهاتف بالكمبيوتر

- افتح تطبيق Phone Link على الكمبيوتر.

- امسح رمز QR الظاهر على الكمبيوتر باستخدام الهاتف من خلال تطبيق Link to Windows.

- امنح الأذونات المطلوبة على الهاتف للسماح بالوصول إلى الملفات والإشعارات والمكالمات.

3. تأكيد الاتصال

- تأكد من أن كلا الجهازين متصلان بنفس شبكة Wi-Fi لضمان استقرار الاتصال.

- بعد الإعداد، سيتم عرض هاتفك في تطبيق Phone Link على الكمبيوتر.

طرق نقل الملفات باستخدام Phone Link

1. السحب والإفلات (Drag & Drop)

- افتح تطبيق Phone Link على الكمبيوتر.

- انتقل إلى قسم الصور أو الملفات.

- اسحب الملفات من الكمبيوتر وأفلتها داخل نافذة التطبيق ليتم إرسالها إلى الهاتف.

- يمكن أيضًا سحب الملفات من الهاتف إلى الكمبيوتر بنفس الطريقة.

2. تصفح الملفات على الهاتف من الكمبيوتر

- من تطبيق Phone Link، انتقل إلى قسم الصور أو المستندات.

- اختر الملف المطلوب وانقر على حفظ على الكمبيوتر لتنزيله.

3. مشاركة الملفات من الهاتف إلى الكمبيوتر

- من الهاتف، افتح الملف المطلوب.

- اضغط على زر المشاركة ثم اختر Link to Windows.

- حدد الجهاز المرتبط ليتم إرسال الملف إلى الكمبيوتر مباشرةً.

4. استخدام الحافظة المشتركة

- قم بتمكين خيار الحافظة المشتركة من إعدادات Phone Link.

- انسخ أي نص أو رابط على الهاتف وسيكون متاحًا للصق على الكمبيوتر والعكس.

مميزات إضافية في Phone Link

- الرد على المكالمات والرسائل مباشرة من الكمبيوتر.

- عرض إشعارات الهاتف والتفاعل معها دون الحاجة لفتح الهاتف.

- التحكم في تشغيل الوسائط بين الهاتف والكمبيوتر بسهولة.

مشاكل شائعة وحلولها

1. الهاتف لا يظهر في تطبيق Phone Link

- تأكد من أن الهاتف والكمبيوتر متصلان بنفس شبكة Wi-Fi.

- تحقق من منح جميع الأذونات المطلوبة للتطبيق.

- قم بإعادة تشغيل الهاتف والكمبيوتر ثم أعد المحاولة.

2. عدم القدرة على نقل الملفات

- تأكد من أن جهازك يعمل بأحدث إصدار من ويندوز وتطبيق Phone Link.

- تحقق من مساحة التخزين المتاحة على الهاتف والكمبيوتر.

- جرّب إيقاف تشغيل جدار الحماية أو برامج الحماية التي قد تعيق الاتصال.

3. الملفات لا تُرسل بسرعة كافية

- استخدم اتصال Wi-Fi سريع ومستقر.

- قلل عدد التطبيقات النشطة على الهاتف أثناء النقل.

ويعد تطبيق Phone Link وسيلة رائعة لنقل الملفات بين الهاتف والكمبيوتر بسهولة دون الحاجة إلى كابلات، بفضل الميزات المتعددة التي يوفرها، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة سلسة في تبادل البيانات وإدارة هواتفهم من خلال الكمبيوتر، إذا كنت تبحث عن طريقة عملية وفعالة لنقل الملفات بين أجهزتك، فإن Phone Link هو الخيار المثالي لك.