شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. جيرارد كويبر يكتشف قمر أورانوس "ميراندا" والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف عالم الفلك الهولندي الأمريكي جيرارد كويبر قمر "ميراندا"، أحد أقمار أورانوس، في ذات اليوم 16 فبراير ولكن من عام 1948، وكان هذا القمر الخامس الذي تم اكتشافه في أورانوس، وحتى الآن، اكتشف علماء الفلك 27 قمرًا لأورانوس حتى الآن.

وفقا لما ذكره موقع "space"، عندما اكتشف كويبر ميراندا لأول مرة، كان في مرصد ماكدونالد في تكساس، حيث استخدم تلسكوب أوتو ستروف مقاس 82 بوصة.

كما أنه بعد أسبوعين، تمكن من تأكيد أن الشيء الذي رآه كان قمرًا يدور حول أورانوس.

واختار تسمية القمر "ميراندا" على اسم شخصية في مسرحية "العاصفة" لشكسبير، لأن الأقمار الأربعة الأخرى سميت أيضًا على اسم شخصيات شكسبير.

