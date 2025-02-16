شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يختبر زر "عدم الإعجاب" على التعليقات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة إنستجرام في اختبار زر "عدم الإعجاب" (Dislike) كطريقة جديدة لمساعدة المستخدمين على الإبلاغ عن التعليقات غير المرغوب فيها أو غير الملائمة.

ولكن على عكس بعض المنصات الأخرى، لن يكون هذا الزر متاحًا للمحتوى الأساسي مثل الصور أو مقاطع الفيديو، بل سيقتصر على التعليقات فقط، سواء في المنشورات أو الـ Reels.

كيف يعمل زر "عدم الإعجاب"؟

أكد رئيس إنستجرام آدم موسيري أن عدد “عدم الإعجابات” لن يكون مرئيًا للمستخدمين، لكنه سيساهم في ترتيب التعليقات، مما يعني أن التعليقات التي تحصل على عدد كبير من “عدم الإعجاب” قد تصبح أقل ظهورًا في المنشورات.

ووصف هذه الميزة بأنها أشبه بزر التصويت السلبي في ريديت (Reddit Downvote).

وكتب موسيري على منصة Threads: “هذا يوفر طريقة خاصة للمستخدمين للتعبير عن عدم رضاهم عن تعليق معين. نأمل أن تساعد هذه الميزة في جعل التعليقات أكثر إيجابية على إنستجرام.”

هدف الميزة الجديدة

صرّح متحدث باسم شركة ميتا، المالكة لإنستجرام، لموقع TechCrunch أن الهدف الأساسي من هذه الميزة هو تحسين جودة التعليقات على المنصة، مشيرًا إلى أن الاختبار يشمل فقط مجموعة صغيرة جدًا من المستخدمين حاليًا، مع احتمال طرحها على نطاق أوسع مستقبلاً.

تحركات إنستجرام الأخيرة

تشهد منصة إنستجرام العديد من التحديثات في الفترة الأخيرة، حيث أعلنت عن تطوير تطبيق جديد لتحرير الفيديو يشبه تطبيق CapCut التابع لـ تيك توك. كما قامت بتمديد مدة فيديوهات Reels إلى ثلاث دقائق، في خطوة أخرى تنافسية ضد تيك توك، بالإضافة إلى ذلك، تخلّت عن التعاون مع مدققي الحقائق التابعين لجهات خارجية، مشيرةً إلى أن القرار كان بدافع تعزيز حرية التعبير.

يبدو أن إنستغرام يسعى من خلال هذه التغييرات إلى تحسين بيئة التفاعل وجعل التعليقات أكثر إيجابية. فهل ستكون هذه الميزة خطوة فعالة في محاربة التعليقات السلبية والمسيئة؟ هذا ما ستكشفه ردود فعل المستخدمين في الفترة المقبلة