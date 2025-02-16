شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك بين السياسة والتقنية (2).. مزايا حصلت عليها شركاته التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

استثمر إيلون ماسك ملايين الدولارات من أجل دعم الرئيس ترامب، ولكنه في المقابل حصل على مميزات انعكست على شركات التكنولوجيا التي يملكها، وهنا نرصد أبرز هذه المزايا في المجالات المختلفة من الفضاء وصناعة السيارات الكهربائية ومنصات التواصل الاجتماعى، في ثانى حلقات سلسلة "إيلون ماسك بين السياسة والتقنية".

أعمال الفضاء بشركة SpaceX

يمتلك ماسك SpaceX، وهي شركة صواريخ لديها مجموعة من العقود الحكومية الأمريكية، حيث حصلت على عقود تزيد قيمتها عن 700 مليون دولار من قوة الفضاء الأمريكية مؤخرا.

كما تلقت شركات SpaceX وتسلا ما لا يقل عن 15.4 مليار دولار في عقود حكومية على مدى العقد الماضي، وفقًا لتحليل حديث لصحيفة نيويورك تايمز.

نظرًا لأن ماسك حصل على عقود من قوة الفضاء في عهد إدارة بايدن، فإن التوقع هو أن تدفق الصفقات الفيدرالية لن ينخفض في عهد ترامب.

وقال ريتشارد بيرس، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن والمتخصص في التنظيم الحكومي، إنه "متأكد" من أن أعمال ماسك ستستفيد من المزيد من العقود.

وليس ذلك فقط بل أن حصول ماسك على دور مباشر فى حكومة ترامب تسهل عليه أمور أخرى خاصة بالتسهيلات الفيدرالية، فأشار ماسك، إلى أن هيئة الكفاءة حكومية التي يقودها ستساعدSpaceX ، حيث إن أعماله يمكن أن تصل إلى المريخ في وقت أقرب "طالما لم تخننق بالبيروقراطية".

وأضاف في منشور على X: "إدارة كفاءة الحكومة هي المسار الوحيد لتمديد الحياة خارج الأرض"، فإن اللوائح الفيدرالية مصدر إزعاج لماسك، على سبيل المثال، أوضح إحباطه من إدارة الطيران الفيدرالية بسبب تجاوز التنظيمات.

صناعة السيارات الكهربائية بشركة تسلا

كانت هناك علامات فورية على مكاسب إيلون ماسك، حيث ارتفعت أسهم شركة تسلا، شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يقودها كرئيس تنفيذي، والتي يمتلك فيها حصة 13٪، بنحو 15٪ في التداول في وول ستريت، مما يعني زيادة في الثروة قدرها 15 مليار دولار.

وقال دان إيفز، المحلل في شركة Wedbush Securities المالية الأمريكية، إن فوز ترامب يضيف ما يصل إلى 200 مليار دولار إلى قيمة تسلا، مما سينعكس بزيادة من ثروة ماسك بنحو 26 مليار دولار في المجموع.

وكتب إيفز في مذكرة للمستثمرين: "إن أكبر إيجابيات فوز ترامب لصالح تسلا وماسك"، مستشهدًا بفوائد محتملة مثل إمكانية فرض ترامب تعريفات جمركية، أو ضرائب استيراد، على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين.

منصة X وتصفية معاركها القانونية

أكد فوز ترامب على القوة الناعمة لملكية ماسك لمنصة التواصل الاجتماعي X "تويتر سابقا"، حيث خضعت X لتحول تحت ملكية ماسك ولعبت دورًا مساهمًا في حملة ترامب، أعاد ماسك تعيين شخصيات يمينية تحريضية مثل أليكس جونز.

ومكنت سيطرة ماسك على الشبكة من تضخيم رسائله المؤيدة لترامب على المنصة، حسابه هو الأكبر، وكان نشطًا للغاية خلال الحملة، حيث نشر أحيانًا أكثر من 100 مرة في اليوم بمشاركة كبيرة جدًا، ومشاهدات 50 مليون مرة لبعض المنشورات.

وعلى الرغم من إعادة ماسك لترامب على المنصة من سنوات إلا أنه لم يستخدمها واكتفى باستخدامه منصته Truth Social، لكنه أنهى معركته القانونية بشأن تعليق حسابه على المنصة في عام 2021، ووفقًا لتقرير نشرته بلومبرج، قدم محامو الطرفين طلبًا إلى المحكمة لإسقاط القضية بشكل نهائي، وتوصلت منصة التواصل الاجتماعي X، لاتفاق تسوية بقيمة 10 ملايين دولار مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإنهاء الدعوى القضائية.