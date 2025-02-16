شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف لعبتين كلاسيكيتين لمستخدمي Arcade فى مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

توسع آبل مكتبة ألعاب Apple Arcade بإضافة لعبتين جديدتين هما Piano Tiles 2+ و Crazy Eights: Card Games+، حيث ستكونان متاحتين لمستخدمي آيفون وآيباد اعتبارًا من 6 مارس، ما يقدّم تجربة ألعاب تعتمد على الإيقاع والبطاقات، وتمت مشاركة هذه المعلومات عبر بيان صحفي أرسلته الشركة التقنية العملاقة ومقرها كوبرتينو.

تصف آبل لعبة Piano Tiles 2+ بقولها: "اللعبة الأصلية والخالدة للبيانو يتم تحسينها بميزات جديدة مثيرة ضمن خدمة Apple Arcade.

يمكن للاعبين حول العالم النقر على أنغام أغانيهم المفضلة، والانضمام إلى أكثر من مليار معجب في هذه اللعبة الإيقاعية الحماسية. لتحقيق أعلى الدرجات، يجب على اللاعبين تجنب البلاطات البيضاء أثناء النقر على البلاطات السوداء بتناغم مثالي مع اللحن.

توفر Piano Tiles 2+ تحديات لا نهائية بفضل أسلوب اللعب المحسّن، وغياب الإعلانات، ومكتبة موسيقية واسعة تشمل أنواعًا مثل الموسيقى الكلاسيكية والباليه والراجتايم."

أما لعبة الورق الكلاسيكية Crazy Eights: Card Games+، فتم وصفها بأنها: "إعادة تخيل للعبة الورق التقليدية، مع إضافة قواعد جديدة، ولوحة نتائج تنافسية، وأوضاع لعب متعددة، وسمات ممتعة جديدة.

يتعين على اللاعبين مطابقة البطاقات حسب اللون أو الرقم في سباق ليكونوا أول من يتخلص من أوراقهم، مما يخلق مزيجًا مسليًا من الحظ والتفكير السريع.

مع تعديلات مبتكرة مثل إمكانية تكديس بطاقات +2، واستخدام بطاقة Wild 8 الاستراتيجية، بالإضافة إلى بطاقات Skip Queen وReverse Ace، يتحول كل دور إلى معركة ذكاء مشوقة."

تجدر الإشارة إلى أن كلا اللعبتين ستكونان متاحتين عبر متجر التطبيقات، ولكنها تتطلب اشتراك Apple Arcade، الذي يتيح الوصول إلى مئات الألعاب على أجهزة آيفون وآيباد وماك وApple TV وApple Vision Pro، دون أي إعلانات أو مشتريات داخل التطبيقات.

في الهند، تبلغ تكلفة اشتراك Apple Arcade 99 روبية شهريًا بعد فترة تجريبية مجانية لمدة شهر، مما يتيح وصولًا غير محدود لأكثر من 200 لعبة، كما يمكن للمستخدمين إلغاء الاشتراك بعد انتهاء الفترة التجريبية المجانية.

تشمل الألعاب الأخرى المتاحة على Apple Arcade عناوين مثل NBA 2K25 Arcade Edition، وPGA TOUR Pro Golf، وBalatro+، وSolitaire by MobilityWare+، وDoodle Jump 2+، وBloons TD 6+، وSneaky Sasquatch وغيرها.