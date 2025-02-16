شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد ناسا العالقون في الفضاء: "لا تشعرون بالأسف علينا.. نحن بحاجة إلى العودة للأرض" والان مع تفاصيل الخبر

وجه رواد الفضاء العالقون في وكالة ناسا نداءً يائسًا من محطة الفضاء الدولية، بعد أنباء عن العودة المبكرة إلى الأرض، حيث تحدثا سونيتا ويليامز، 59 عامًا، وبوتش ويلمور، 62 عامًا، من المختبر المداري، وتوسلوا إلى العالم ألا يشعر بالأسف عليهم.

قال ويلمور لـ"شبكة CNN"، "لا نشعر بالتخلي عنا.. لا نشعر بأننا عالقون ولا نشعر بأننا تقطعت بنا السبل، أنا أفهم لماذا قد يعتقد الآخرون ذلك.. نحن نأتي مستعدين"، لكن مع ذلك اعترف رواد الفضاء أيضًا بأنهم بحاجة إلى العودة إلى الوطن.



رواد فضاء



وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة ناسا أن الثنائي سيعودان إلى الوطن في 19 مارس، قبل أسبوعين تقريبًا من الموعد السابق، بعد إطلاق الطاقم القادم في 12 مارس.

وجاء قرار وكالة الفضاء بإعادتهما إلى الوطن في وقت أقرب في أعقاب دعوة الرئيس دونالد ترامب لإيلون ماسك لإنجاز المهمة بعد قوله إن إدارة بايدن تخلت عن الفريق.

كتب ترامب على منصة Truth Social في 28 يناير الماضى، "لقد طلبت للتو من إيلون ماسك وسبيس إكس" الذهاب للحصول على "رائدي الفضاء الشجعان اللذين تخلت عنهما إدارة بايدن تقريبًا".

واستمر في القول: "لقد انتظروا شهورًا عديدة في محطة الفضاء"، مضيفا "سيكون إيلون في طريقه قريبًا.. نأمل أن يكون الجميع بأمان، حظًا سعيدًا إيلون!"

رد ماسك بعد فترة وجيزة بمنشور على X، متعهدًا باستعادة ويليامز وويلمور في أسرع وقت ممكن، كما انتقد الرئيس السابق جو بايدن لعدم التصرف في وقت أقرب، قائلا "من المروع أن تتركهم إدارة بايدن هناك لفترة طويلة".

انطلق ويليامز وويلمور داخل كبسولة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج إلى محطة الفضاء الدولية في 5 يونيو 2024، مع خطط للإقامة لمدة ثمانية أيام فقط على متن المحطة، ومع ذلك، عانت الكبسولة من مشاكل منذ لحظة إطلاقها حتى التحامها بمحطة الفضاء الدولية في 6 يونيو.

بعد أسابيع من الاختبارات، قررت وكالة ناسا في النهاية أن ستارلاينر ليست آمنة بما يكفي لإعادة البشر إلى الأرض وفي سبتمبر، وأُرسلت المركبة الفضائية المنكوبة إلى الوطن فارغة، فيما ظل الرواد عالقين في الفضاء دون مركبة للعودة