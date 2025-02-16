شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصات X وTruth تتصدر المشهد.. قوة السوشيال ميديا تضاعفت على يد ترامب وماسك والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت منصات التواصل الاجتماعى أكثر قوة وتفاعلا مع فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية، ووصول إيلون ماسك للمقاعد الحكومية، حيث إن الاثنين لديهم شغف التحدث على حسابات التواصل الاجتماعى، للحد الذى حول هذه المنصات إلى منافذ إعلامية أساسية للرئاسة والبيانات الحكومية.

منصة Truth Social واستراتيجية ترامب الإعلامية

استخدم ترامب موقع Truth Social في ولايته الثانية كما استخدم موقع Twitter خلال ولايته الأولى، حيث كان ينشر المنشورات على مدار الساعة لطرح إعلانات السياسة والتعليق على برامجه الإخبارية المفضلة، أو الأقل تفضيلاً.

ويبدو موقع Truth Social وكأنه تيار وعي ترامب، ومعظم مستخدمي موقع Truth هم من أنصار ترامب المخلصين الذين يستخدمون منصة التواصل الاجتماعي للتجمع حول سياساته.

وفي هذه الأيام، يتبع ترامب استراتيجية إعلامية أولية لـ Truth Social، أثناء انتقاله الرئاسي، حيث أعلن ترامب عن ترشيحاته الوزارية على Truth Social قبل أن يضغط فريق الانتقال على زر الإرسال في البيان الصحفي، كما أن البيان الصحفي الذي وصل بعد عدة دقائق أعاد المراسلين ببساطة إلى منشور Truth Social.

منصة X.. أداة ماسك للتحقق من المعلومات في الوقت الفعلى

كما يبدو حساب ماسك على X وكأنه نقاش سياسي، حيث يستخدم ماسك، موقع X كوسيلة لتأكيد ونفي المعلومات حول وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) في الوقت الفعلي.

كما أنه من السهل أن تضيع في 69000 مشاركة لماسك، لكن أغنى رجل في العالم لا يفوت لحظة، هذا الأسبوع، مع تركيز دورة الأخبار المتواصلة على تحقيق وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) التابعة لوزارة العدل، حيث استخدم ماسك X لتأكيد التقارير التي تم تداولها على أنها معلومات مضللة.

كما يتبنى ماسك منصته كوسيلة لإثارة النقاش السياسي مع القادة الديمقراطيين، وويتمتع حساب DOGE الرسمي بنبرة أكثر رسمية وغالبًا ما يضاعف مشاركات ماسك للتحقق من المعلومات الجديدة، ولدى DOGE أكثر من 3 ملايين متابع على X.

وبصفته مالكًا لـ X، فإن ماسك هو الشخص الأكثر متابعة على التطبيق مع 216.4 مليون متابع، ولدى ماسك متابعون على X أكثر من عدد متابعي ترامب على Truth Social (8.83 مليون) و X (100.4 مليون) مجتمعين.