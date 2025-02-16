تكنولوجيا: الإعلان رسميًا عن موعد الإطلاق العالمي لـ Xiaomi 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد سلسلة طويلة من الشائعات والتسريبات وحتى الإعلانات التشويقية الرسمية، أصبح إطلاق Xiaomi 15 Ultra أقرب من أي وقت مضى.

من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف لأول مرة في الصين يوم 26 فبراير. أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد أكدت Xiaomi رسميًا أن الحدث سيقام في 2 مارس.

يتزامن هذا الموعد مع عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق انطلاق معرض MWC 2025 في برشلونة، إسبانيا، والذي يبدأ في 3 مارس.

وبناءً على ما حدث في السنوات الماضية، من المرجح أن تعقد شاومي مؤتمرها في برشلونة أيضًا، حيث اعتادت شركات الهواتف على تنظيم فعاليات الإطلاق قبل انطلاق المعرض رسميًا. إذا تكرر سيناريو 2024، فقد نشهد إطلاق Xiaomi 15 وXiaomi 15 Ultra معًا عالميًا، بينما قد يبقى إصدار Pro حصريًا للسوق الصينية في البداية.

شوهد Xiaomi 15 Ultra بالفعل في بعض التسريبات، بما في ذلك صور عملية وعروض تصميمية. ووفقًا لأحدث المعلومات، من المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرات لا تُضاهى من حيث العتاد.

يُشاع أن الهاتف سيضم كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل بمستشعر 1 بوصة، وعدسة 50 ميجابكسل فائقة الاتساع، وعدسة 50 ميجابكسل أخرى للتقريب، بالإضافة إلى 200 ميجابكسل بيريسكوب تليفوتو، يُعتقد أنها ستستخدم نفس المستشعر الموجود في Vivo X100 Ultra وX200 Pro.

سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 Elite من كوالكوم، كما يُشاع أنه سيحمل بطارية 6000 مللي أمبير مع دعم 90 واط للشحن السلكي و50 واط للشحن اللاسلكي.

سيتم تشغيله بنظام Android 15 مع واجهة HyperOS 2.0 من اليوم الأول. أما السعر، فمن المتوقع أن يكون قريبًا من تسعير Xiaomi 14 Ultra.

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