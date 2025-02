تكنولوجيا: سامسونج قد تتخطى تحديث One UI 7.1 وفقًا لتقرير جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن تحديث One UI 7.0 المستند إلى Android 15 لا يسير بسلاسة لسلسلة Galaxy S24 والأجهزة الأقدم. فقد واجه التحديث تأخيرات متكررة خلال الشهرين الماضيين، بينما تعمل سامسونج على حل بعض المشكلات المتعلقة بإصدار One UI 7.0 الخاص بـ Galaxy S25.

ووفقًا لتقرير داخلي، من المرجح أن تتخطى الشركة تحديث One UI 7.1 الإضافي بسبب هذه التأخيرات.

تقليديًا، تطلق سامسونج هواتفها القابلة للطي خلال الصيف مع إصدار محدث من One UI، يتضمن تحسينات وميزات جديدة. ومع ذلك، تشير المعلومات إلى أن Galaxy Z Fold7 و Z Flip7 لهذا العام سيعملان بواجهة One UI 7.0.1 بدلًا من One UI 7.1.

علاوة على ذلك، يدعم التقرير التوقعات الأخيرة بشأن الجدول الزمني لإطلاق One UI 7.0 لسلسلة Galaxy S24، حيث تخطط سامسونج لإصدار النسخة المستقرة من التحديث للأجهزة الأقدم خلال شهر أبريل، بالتزامن مع الإعلان عن Galaxy S25 Edge.

