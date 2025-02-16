شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: إطلاق روبوت الذكاء الاصطناعي "جروك 3" الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك أن شركة "xAI" تعتزم طرح روبوت المحادثة "جروك 3" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال ماسك - في تصريحات، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن روبوت (جروك) سينسافس شات جي بي تي" ، مؤكدًا أن "جروك 3" يمتلك قدرات استدلال قوية للغاية وفقاً للاختبارات التي أجريت عليه حتى الآن.

وكان ماسك قد أسس شركة xAI لمنافسة كل من "أوبن أيه آي" المدعومة من مايكروسوفت و"جوجل" التابعة لمجموعة ألفابت، كما أنه كان أحد المؤسسين المشاركين لـ"أوبن أيه آي".