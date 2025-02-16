تكنولوجيا: جوجل تعمل على إصلاح مشكلة مزعجة في Pixel 9 Pro Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت قد استخدمت هاتفًا قابلًا للطي مع حافظة مغناطيسية، فمن المحتمل أنك واجهت مشكلة التداخل مع المستشعر المسؤول عن قياس زاوية المفصلة.

هذه المشكلة تؤثر على تجربة الاستخدام اليومية، حيث يعتمد النظام على هذا المستشعر لضبط الانتقال بسلاسة بين وضعي الطي والانفتاح. الآن، تعمل Google على إصلاح هذه المشكلة المزعجة في Pixel 9 Pro Fold.

مع إصدار Android 16 Beta 2، أضافت Google تحديثًا جديدًا عبر تطبيق خدمات نظام Pixel لمعالجة هذه المشكلة. يتضمن التحديث خيارًا جديدًا يسمى الكشف عن الفتح/الإغلاق، والذي توصي جوجل بتفعيله عند استخدام حافظة مغناطيسية. يهدف هذا الخيار إلى منع التداخل بين المغناطيس والمستشعر، مما يحسّن أداء الهاتف في وضع الطي والانفتاح.

رغم ذلك، حذّرت جوجل من أن تفعيل هذا الخيار دون استخدام حافظة مغناطيسية قد يؤدي إلى استنزاف أسرع للبطارية، لذا يُفضل إبقاؤه مغلقًا في الحالات العادية.

حتى الآن، لا يوجد تأكيد حول ما إذا كان هذا الحل سيتوفر لأجهزة Android القابلة للطي الأخرى، أم سيظل حصريًا لـ Pixel 9 Pro Fold، مما قد يجبر الشركات المصنعة الأخرى على تطوير حلولها الخاصة لهذه المشكلة.

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