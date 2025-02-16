علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: سلسلة Galaxy S24 قد تحصل على إحدى أفضل ميزات Galaxy S25

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: سلسلة Galaxy S24 قد تحصل على إحدى أفضل ميزات Galaxy S25 1/2
  • تكنولوجيا: سلسلة Galaxy S24 قد تحصل على إحدى أفضل ميزات Galaxy S25 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في ظل التقارير التي تؤكد فقدان بعض هواتف Galaxy القديمة لميزات AI في One UI 7 بسبب قيود الأجهزة، يظهر الآن تقرير جديد يحمل أخبارًا إيجابية لمستخدمي سلسلة Galaxy S24. وفقًا لهذا التقرير، من المتوقع أن تحصل السلسلة على إحدى أفضل ميزات One UI 7؛ وهي Audio Hub.

لمن لا يعرف، تتيح ميزة Audio Hub التحكم في مستوى الصوت داخل مقاطع الفيديو أو إزالة بعض الأصوات غير المرغوبة تمامًا، مثل ضوضاء الرياح، السيارات المارة، أو أصوات المدينة. ووفقًا لمنشور على X، من المقرر أن تصل هذه الميزة إلى سلسلة Galaxy S24 بمجرد إصدار تحديث One UI 7.0.

إضافةً إلى ذلك، ستحصل هواتف Galaxy S24 وS23 وS22 على ميزة أفضل وجه (Best Face) مع التحديث الجديد. ومع ذلك، يبدو أن ميزة Video HDR ستتوفر فقط على هاتف Galaxy S24 Ultra، بينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان S24 وS24+ سيحصلان عليها أم لا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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