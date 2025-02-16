تكنولوجيا: Apple Studio Display 2 قد يصدر هذا العام بإضاءة خلفية Mini-LED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لأحدث المعلومات من Ross Young، الرئيس التنفيذي لشركة Display Supply Consultants، تخطط أبل لإطلاق الجيل الجديد من Studio Display بحلول أواخر عام 2025.

من جهته، أكد Mark Gurman، الصحفي في Bloomberg، هذه الشائعات مشيرًا إلى أن الشاشة القادمة من أبل ستصدر بحلول عام 2026.

يُقال إن الشاشة الجديدة، المعروفة داخليًا بالرمز “J427”، ستحتفظ بنفس حجم 27 بوصة. كما يُشاع أن Apple ستستخدم لوحة IPS من تصنيع LG، مع إضاءة خلفية Mini-LED من شركة Epistar.

ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن أي تفاصيل إضافية حول المواصفات، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشاشة ستدعم معدلات تحديث أعلى من 60 هرتز.

بالنظر إلى MacBook Pro وApple Pro Display XDR، يمكن أن توفر الإضاءة الخلفية Mini-LED ميزتين رئيسيتين. الأولى هي السطوع العالي، حيث تصل Studio Display الحالية إلى 600 نتس، في حين أن MacBook Pro وPro Display XDR يقدمان سطوعًا كامل الشاشة يصل إلى 1000 تاس، مع 1600 نتس كحد أقصى في HDR.

الميزة الثانية هي دعم مئات أو حتى آلاف مناطق التعتيم، مما يتيح مستوى أعمق من اللون الأسود ونسبة تباين أعلى.

تم الإعلان عن Apple Studio Display الحالي في مارس 2022، حيث يتميز بدقة 5120 × 2880 بيكسل ومعدل تحديث 60 هرتز.

يتصل الشاشة بأجهزة Mac عبر منفذ Thunderbolt 3، كما يمكنه شحن أجهزة MacBook بقوة تصل إلى 96 واط. تشمل ميزاته البارزة كاميرا 12 ميجابكسل، ونظام مكبرات صوت بجودة عالية يضم 6 وحدات تشغيل، وميكروفونات تدعم “Hey Siri”، وهيكل مصنوع بالكامل من الألمنيوم.

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