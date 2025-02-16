تكنولوجيا: سرعة شحن iQOO Neo 10R الخاطفة تظهر قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد iQOO لإطلاق هاتفها الجديد Neo 10R، والذي من المتوقع أن يغير اللعبة لعشاق الهواتف الذكية في الهند من حيث الأداء. ومن المقرر أن يتم الكشف عنه رسميًا خلال أقل من شهر. في هذه الأثناء، تواصل العلامة التجارية رفع مستوى الترقب من خلال الكشف عن بعض المواصفات المحتملة للهاتف مسبقًا.

كشفت الشركة مؤخرًا أن Neo 10R سيدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 واط، وهي نفس قدرة الشحن الموجودة في Vivo V40 Pro.

من ناحية الأداء، يبدو أن الهاتف سيعتمد على معالج Snapdragon 8s Gen 3، تمامًا مثل هاتف iQOO Z9 Turbo، الذي كان حصريًا للسوق الصينية ويتميز بشاشة AMOLED بتردد 144 هرتز.

بناءً على ذلك، تشير بعض التوقعات إلى أن iQOO India قد تعيد تقديم Neo 10R كنسخة معدلة من Z9 Turbo للأسواق الجديدة، أو ربما كإصدار Endurance Edition لاحقًا.

أما بالنسبة للبطارية، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بقدرة تتراوح بين 6000 مللي أمبير و6400 مللي أمبير، مما يجعله في مستوى مشابه لهاتف OnePlus 13 أو حتى iQOO 13. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنه رسميًا في 11 مارس 2025.

المصدر