شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل ستسمح بنقل المشتريات الرقمية إلى حساب آخر: إليك كيفية عملها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت آبل هذا الأسبوع عن أداة جديدة تتيح للمستخدمين نقل بيانات الوسائط والمشتريات الرقمية بين حسابات آبل المختلفة، وتهدف هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين الذين يجدون صعوبة في إدارة حسابين أو الذين لا يزالون يستخدمون حسابًا قديمًا بسبب مشتريات سابقة عليه.

باستخدام هذه الطريقة، سيتمكن المستخدمون من إزالة حسابهم الثانوي ودمج بياناتهم في حساب واحد، ومع ذلك يجب استيفاء بعض الشروط قبل بدء عملية النقل.

نشرت آبل صفحة دعم تشرح فيها متطلبات الأهلية لنقل البيانات، والشروط التي يجب أن يستوفيها المستخدمون قبل بدء العملية، وكيفية تنفيذها، ومن المهم ملاحظة أن مستخدمي أجهزة آبل لديهم خيار نقل حساباتهم أو الاحتفاظ بها كما هي.

عند نقل الحساب، سيتم أيضًا تحويل أي طرق دفع مرتبطة بالحساب الثانوي إلى الحساب الأساسي، لتحل محل أي طرق دفع كانت موجودة فيه مسبقًا، بالإضافة إلى ذلك سيتم نقل جميع التطبيقات والموسيقى والأفلام والمسلسلات التلفزيونية والكتب التي تم شراؤها سابقًا.

كما سيتم دمج البيانات المخزنة مثل مكتبات البودكاست، وقائمة الانتظار التالية في تطبيق Apple TV، والملفات الشخصية على منصات التواصل، ومكتبات الموسيقى، والاشتراكات النشطة إلى الحساب الأساسي، لكن في حالة امتلاك الحساب الأساسي لمكتبة موسيقية، فلن يتم نقل بيانات الموسيقى من الحساب الثانوي.

المناطق غير المؤهلة لهذه الميزة: لا تتوفر هذه الميزة لمستخدمي آبل في الهند والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

شروط يجب مراعاتها قبل دمج الحسابات:

الحساب الأساسي هو الذي يجب أن يكون مسجلًا في iCloud ويحتوي على معظم المزايا.

الحساب الثانوي يجب أن يكون مستخدمًا فقط للمشتريات والوسائط.

يجب التأكد من أن الحسابين منفصلان على الجهاز، وأن الحساب الثانوي لا يستخدم لمشاركة المشتريات أو كجزء من مجموعة "المشاركة العائلية".

يجب أن يكون كلا الحسابين مسجلين في نفس البلد أو المنطقة.

يجب تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) على الحسابين.

خطوات نقل المشتريات الرقمية بين حسابات آبل:

افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone أو iPad.

اضغط على اسمك، ثم اختر الوسائط والمشتريات.

حدد عرض الحساب وقم بتسجيل الدخول عند الطلب.

مرر لأسفل واضغط على نقل المشتريات (Migrate Purchases).

اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإتمام عملية النقل إلى الحساب الأساسي.

بعد الانتهاء، ستظهر رسالة تأكيد: "تم نقل المشتريات" (Purchases Have Been Migrated)، كما سيتم إرسال بريد إلكتروني إلى العناوين المرتبطة بالحسابين.

قم بتسجيل الخروج من الحساب الثانوي واستخدم الحساب الأساسي فقط.

يجب أن يكون قد مر 15 يومًا على الأقل منذ آخر عملية شراء باستخدام الحساب الثانوي.

يجب ألا يكون هناك رصيد متبقٍ في الحساب الثانوي.

بمجرد اكتمال النقل، لا يمكن استخدام الحساب الثانوي للمشتريات أو الوسائط.

يمكن للمستخدمين التراجع عن عملية النقل إذا رغبوا في ذلك.