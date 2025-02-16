شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Apple TV يتوفر على هواتف وأجهزة أندرويد: ما الذى يقدمه؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة آبل مؤخرًا عن إطلاق تطبيق Apple TV+ لمستخدمي أجهزة أندرويد في جميع أنحاء العالم، يأتي هذا الإطلاق بعد فترة من التطوير، حيث عملت الشركة على توفير تجربة مشاهدة مميزة لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد.

يتوفر التطبيق الآن على متجر جوجل بلاي، مما يتيح لآبل توسيع قاعدة مستخدميها وزيادة انتشار خدماتها، يأتي هذا الإطلاق في وقت تستعد فيه الشركة لعدة أحداث هامة، مثل إطلاق iPhone SE 4، ونسخة البيتا من iOS 18.4، وجهاز MacBook Air بمعالج M4 المتوقع هذا الشهر، يعتبر توفر Apple TV+ على أجهزة أندرويد خطوة كبيرة في استراتيجية الشركة.

Apple TV+ لأجهزة Android

يتيح تطبيق Apple TV+ لمستخدمي أندرويد الاشتراك في الخدمة عبر نموذج الدفع الخاص بمتجر Google Play باستخدام حساباتهم على جوجل، وهو ما لم يكن ممكنًا في السابق، يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي، وتسجيل الدخول باستخدام Apple ID الخاص بهم، والاستفادة من عرض تجريبي مجاني لمدة 7 أيام.

يعد تطبيق "آبل تي في" مركزًا للمحتوى الترفيهي، بما في ذلك العروض والأفلام الأصلية والحصرية على +Apple TV، كما يعتبر منافسًا قويًا لمنصات البث الأخرى مثل Netflix وDisney+ وAmazon Prime.

يتيح +Apple TV للمستخدمين مشاركة اشتراكهم مع ما يصل إلى خمسة أفراد من العائلة. حاليًا، يتوفر التطبيق على منصات متعددة مثل Amazon Fire Stick، وPlayStation، وXbox، وXfinity، وGoogle TV، وتلفزيونات Samsung وLG الذكية، وRoku، وغيرها، كما يمكن للمستخدمين أيضًا مشاهدة المحتوى الحصري على الموقع الرسمي عبر أجهزة الكمبيوتر.

كانت آبل قد أطلقت تطبيق الموسيقى الخاص بها حصريًا لمستخدمي iOS، ولكنه أصبح متاحًا لمستخدمي أندرويد في نفس الوقت تقريبًا.