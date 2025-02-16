شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Siri مع ترقيات Apple Intelligence لن يكون جاهزا تمامًا قبل iOS 18.5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك جورمان لبلومبرج عن أن الإصدار المحدث من Siri قد لا يكون جاهزًا تمامًا لنظام iOS 18.4 عندما يصل قريبًا، وأعلنت Apple عن ترقيات Siri الثلاثة هذه في مؤتمر المطورين العالمي في يونيو الماضي:

فهم السياق الشخصي

بفضل الفهرس الدلالي الموجود على الجهاز الذي توفره Apple Intelligence، يمكن لـ Siri فهم رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والصور وأحداث التقويم والملفات والمزيد، ويمكنه تقديم إجابات للأسئلة الشخصية لك، وعلى سبيل المثال، عندما تقول، "ما هو الفيلم الذي أخبرني جيمي أنني يجب أن أتحقق منه؟"، ستستخرج Siri الرسالة من الأسبوع الماضي، وعندما تملأ نموذجًا وتقول، "أضف رقم جواز سفري هنا"، يمكن لـ Siri استخراج الرقم من صورة محفوظة لجواز سفرك وإسقاطه.

الوعي على الشاشة

سيكون Siri قادرًا على فهم الأشياء على شاشتك واتخاذ إجراء بشأنها، لذا، عندما يرسل لك أحد الأصدقاء رسالة نصية يوصيك فيها بمقهى جديد في الحي، يمكنك ببساطة أن تقول، "كم من الوقت سيستغرقني للوصول إلى هناك سيرًا على الأقدام من المنزل؟" وستفهم Siri ما تقصده.

الإجراءات داخل التطبيق

يمكن لـ Siri اتخاذ مئات الإجراءات الجديدة نيابة عنك في كل من تطبيقات الطرف الأول والثالث، وفي المرة التالية التي تقوم فيها بتحرير الصور، ستتمكن من قول، "اجعل هذه الصورة أكثر دفئًا"، وستقوم Siri بإجراء التعديلات باستخدام تطبيق الصور، ويمكن لـ Siri أيضًا اتخاذ إجراءات عبر التطبيقات، لذا بعد الانتهاء من تحرير تلك الصورة، قل، "أضف هذا إلى ملاحظة وصفة راتاتوي"، وستنتقل Siri بسلاسة من تطبيق الصور لإكمال المهمة.

ومع ذلك، أفاد جورمان أن أخطاء البرامج قد "تؤخر أو تحد من إصدارها"، والذي كان متوقعًا في البداية في أبريل ولكن يمكن تأجيله حتى مايو، وقد لا تتوفر بعض هذه الميزات في iOS 18.4 وتأتي بدلاً من ذلك مع تحديث برنامج iOS 18.5.

داخليًا، كانت الشركة تخطط لتقديم التكنولوجيا كجزء من iOS 18.4، إصدار نظام التشغيل المحمول الخاص بها والذي سيصدر في أبريل، لكن الآن تفكر Apple في تأخير أو الحد من بعض الإصلاحات على الأقل حتى iOS 18.5، والذي سيتم إصداره في وقت مبكر من شهر مايو، وفقًا لما ذكره الأشخاص.

داخل Apple، وجد العديد من الموظفين الذين يختبرون Siri الجديد أن هذه الميزات لا تعمل بشكل ثابت حتى الآن. ويقترب الوقت الحاسم ليكون البرنامج جاهزًا. على الرغم من أن iOS 18.4 لن يتم إصداره للجمهور حتى أبريل، فمن المتوقع أن يظهر الإصدار التجريبي للمطورين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

لم تشارك Apple موعد وصول تحديثات Siri هذه بعد iOS 18 في عام 2025. وهذا يوفر تقنيًا لشركة Apple مهلة حتى أغسطس لإطلاق هذه الميزات، لكن iOS 19 سيكون في مرحلة تجريبية في يونيو.