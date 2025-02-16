شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تسريح 1000 موظف بشركة بلو أوريجن التابعة لصاحب أمازون والان مع تفاصيل الخبر

أفادت تقارير إعلامية بأن شركة الفضاء والطيران "بلو أوريجن" المملوكة لجيف بيزوس، صاحب شركة أمازون، تستغني عن نحو ألف عامل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة بلو أوريجن، ديف ليمب، عن التخفيضات في رسالة بريد إلكتروني داخلية للموظفين، حصلت عليها شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز، من بين وسائل إعلام أخرى.

ولم تفصح شركة بلو أوريجن عن عدد العاملين لديها، لكن من المعتقد أن هذا العدد يبلغ نحو 10 آلاف، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، وبالتالي فإن عمليات التسريح الجديدة تمثل تخفيضًا بنحو 10% من عدد العاملين.

وجاء فى البريد الإلكتروني، بحسب شبكة CNN : "لقد نمت الشركة ووظفت موظفين جدد بسرعة لا تصدق في السنوات القليلة الماضية، ومع هذا النمو، ازدادت البيروقراطية وقل التركيز عما كنا نحتاج إليه.

كما أصبح من الواضح أن تشكيل مؤسستنا يجب أن يتغير لضمان أن تكون أدوارنا متوافقة بشكل أفضل مع تنفيذ هذه الأولويات

وحسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ، وبحسب البريد الإلكتروني، فإن التخفيضات ستكون "في الهندسة والبحث والتطوير وإدارة المشاريع والطبقات الإدارية العامة.

أسس جيف بيزوس شركة بلو أوريجن في عام 2000، قبل عامين من تأسيس إيلون ماسك لشركة سبيس إكس، وقال المليارديران إنهما يريدان مساعدة البشرية في توسيع نطاق وجودها في الكون، و كان تركيز ماسك لفترة طويلة على المريخ، بينما أشاد بيزوس بإمكانيات محطات الفضاء العملاقة .

أطلقت شركة بلو أوريجن مركبتها الفضائية نيو شيبرد القابلة لإعادة الاستخدام بالكامل 29 مرة حتى الآن، وكانت آخر مرة في 4 فبراير وكانت تسع من هذه الرحلات الـ 29 مأهولة بالطاقم.

كما تعمل الشركة على تطوير صاروخ كبير قابل لإعادة الاستخدام جزئيًا يسمى New Glenn، والذي تم إطلاقه لأول مرة على الإطلاق في الشهر الماضي، وكانت رحلة الاختبار هذه ناجحة، حيث وصلت المرحلة العليا من الصاروخ إلى مدار الأرض كما هو مخطط له (على الرغم من فشل المرحلة الأولى من الصاروخ في محاولته الهبوط على سفينة في البحر).

كما تعمل شركة بلو أوريجين على تطوير مركبة فضائية أخرى ، على سبيل المثال، تعمل الشركة على تطوير مركبة فضائية تسمى بلو مون، والتي اختارتها وكالة ناسا لتكون المركبة الفضائية الثانية المأهولة لبرنامج أرتميس .