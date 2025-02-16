شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة ليوتيوب فى مقاطع shorts والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح يوتيوب YouTube الآن لمستخدميه بإنشاء Shorts - مقاطع فيديو قصيرة - بمساعدة الذكاء الاصطناعي، حيث قدمت منصة مشاركة الفيديو التابعة لشركة Google تحديثًا جديدًا لميزة Dream Screen التجريبية، والتي تدمج أحدث نموذج لتوليد الفيديو من Google DeepMind، Veo 2، و يتيح التحديث لمستخدمي YouTube إنشاء مقاطع فيديو ببساطة عن طريق إدخال مطالبة نصية.

وقدم YouTube لأول مرة Dream Screen في سبتمبر 2023، ما يسمح للمستخدمين بإنشاء خلفيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بهم، تتيح الميزة للمستخدمين إنشاء بيئات شاشة خضراء افتراضية مخصصة عن طريق إدخال مطالبة نصية.

والآن، مع أحدث تكامل لـ Veo 2، تتوسع Dream Screen إلى ما هو أبعد من الخلفيات، وسيمكن المستخدمين الآن من إنشاء مقاطع فيديو كاملة يمكن للمستخدمين إدراجها في محتوى مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بهم - YouTube Shorts.

ليس فقط إنشاء مقاطع فيديو، من خلال دمج Veo 2 في Dream Screen، مكّن YouTube العديد من الميزات الجديدة، وأولاً وقبل كل شيء، ستسمح Dream Screen للمبدعين بإنشاء مقاطع فيديو مستقلة دون البحث لساعات عن لقطات أرشيفية ذات صلة أو تسجيل مشاهد مفقودة، ويمكن أيضًا تخصيص هذه المقاطع التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من Dream Screen بناءً على متطلبات المنشئ المحددة، بما في ذلك الأسلوب وتأثير العدسة والعناصر السينمائية.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح التكامل أيضًا لـ Dream Screen بإنشاء مقاطع فيديو بشكل أسرع بكثير، مما يوفر الوقت لمنشئي المحتوى. وفقًا ليوتيوب، سيساعد نموذج الذكاء الاصطناعي Veo 2 شاشة Dream على إنشاء جودة جيدة مع الحفاظ عليها أكثر واقعية.

ويقول يوتيوب: "يتفهم Veo 2 الفيزياء في العالم الحقيقي والحركة البشرية بشكل أفضل، مما يجعل ناتجه أكثر تفصيلاً وواقعية".

كيفية إنشاء مقاطع فيديو الذكاء الاصطناعي على يوتيوب لاستخدام ميزة Dream Screen المحدثة: ولإنشاء خلفيات فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

- افتح كاميرا YouTube Shorts.

- حدد خيار "Green Screen".

-اختر "Dream Screen".

-أدخل نصًا موجهًا يصف الخلفية التي تريدها.

-حدد الصورة المولدة وابدأ في تسجيل مقطع الفيديو القصير الخاص بك.

لإنشاء مقاطع فيديو مستقلة

-افتح كاميرا Shorts.

- انقر فوق "إضافة" لفتح أداة اختيار الوسائط.

-انقر فوق "إنشاء" في الجزء العلوي من الشاشة.

- أدخل نصًا موجهًا لوصف المشهد الذي تريده.

- حدد النمط المطلوب وتأثير العدسة وطول الفيديو.

- قم بإنشاء الفيديو وإدراجه في مقطع الفيديو القصير الخاص بك.

وفي الوقت نفسه، لضمان الشفافية ومنع المعلومات المضللة المتعلقة بمحتوى الذكاء الاصطناعي، يؤكد YouTube أنه سيطبق علامات SynthID المائية وعلامات مرئية واضحة على جميع المحتويات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. تم تطوير هذه العلامات المائية بواسطة Google DeepMind، وستكون غير مرئية للعين البشرية. ومع ذلك، يمكن اكتشافه رقميًا، مما يساعد في تحديد اللقطات التي تم إنشاؤها أو تغييرها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

توافر ميزة إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي

في الوقت الحالي، أصبحت ميزة Dream Screen المحدثة مع إنشاء الفيديو باستخدام Veo 2 متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وقد صرحت YouTube أنها تخطط لطرح الميزة في المزيد من المناطق في المستقبل.



