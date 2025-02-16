شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب سيسمح لك قريبًا بإضافة روابط حساب إنستجرام: إليك التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يعمل واتساب حاليًا على تطوير ميزة جديدة لتطبيقه على نظام iOS تتيح ربطه بمنصة أخرى، يهدف هذا التحديث إلى تسهيل مشاركة المستخدمين لحساباتهم على إنستجرام داخل حساباتهم على واتساب، مما يعزز التكامل بين المنصتين، ووفقًا لمصدر موثوق، فقد تم رصد هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي من التطبيق على iOS، لكنها لا تزال قيد التطوير، ولا يمكن للمستخدمين اختبارها حاليًا.

بحسب تقرير من WABetaInfo، فإن واتساب يعمل على تمكين المستخدمين من إضافة روابط حساباتهم على إنستجرام داخل التطبيق، مما يسمح لجهات الاتصال بالوصول إليها بسهولة، وتم رصد الميزة في الإصدار التجريبي 25.2.10.72 من تطبيق واتساب على iOS، والمتاح عبر برنامج TestFlight التجريبي.

ونشر أحد متتبعي الميزات أن خيارًا جديدًا قد تمت إضافته في قسم "الروابط" داخل واجهة الملف الشخصي، هذا الخيار الذي يحمل اسم "إضافة روابط"، يتيح للمستخدمين إدخال أسماء حساباتهم على إنستجرام بسهولة عن طريق الضغط على أيقونة "+".

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الميزة الحالية لا تتطلب من المستخدمين التحقق من صحة الحسابات التي يضيفونها، مما قد يفتح الباب أمام انتحال الشخصيات وانتهاكات الخصوصية، لذلك من المتوقع أن تقوم واتساب بإضافة خطوة للتحقق قبل إطلاق الميزة رسميًا، مثل ربط التطبيق مباشرة بإنستجرام أو طلب تسجيل الدخول للحساب داخل تطبيق واتساب نفسه.

وهذه الميزة اختيارية بالكامل، ما يعني أن مستخدمي iOS غير ملزمين بإضافة روابط حساباتهم على إنستجرام إذا لم يرغبوا بذلك.

حاليًا، تقتصر الميزة على روابط إنستجرام، ولكن هناك احتمال أن توسع واتساب نطاقها مستقبلًا لتشمل حسابات أخرى على منصات ميتا مثل فيسبوك وThreads.

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن إمكانية إضافة روابط لحسابات منصات خارجية مثل إكس "تويتر سابقًا" أو سناب شات.

وميزة مماثلة متاحة بالفعل لحسابات الأعمال على واتساب، ولكن الفرق هو أن الشركات تحتاج إلى عملية تحقق رسمية عند إضافة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وهو ما لن يكون مطلوبًا للحسابات العادية.