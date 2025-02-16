شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هوس Nvidia بالذكاء الاصطناعى يتسبب فى تأخير أعمالها بمجال أجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن شركة تصنيع المكونات، Nvidia، تعاني من نقص في وحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX 50 series لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والتي كان من المقرر إطلاقها في يناير في الأصل.

وتشير التقارير إلى أن المورد كان يركز بشدة على تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي لدرجة أن أجزاء أخرى من أعماله توقفت، وقد تسبب هذا في تأخير توريد شرائح سلسلة GeForce RTX 50 إلى شركاء الحوسبة.

وفقًا لموقع Wccftech، سيتم إطلاق شريحة الرسوميات في مارس، وفي الوقت نفسه من المقرر الكشف عن وحدات معالجة الرسوميات الأخرى المتوقعة من Nvidia، بما في ذلك سلسلة RTX 70 وRTX 60 في أبريل.

وتشير التفاصيل الإضافية إلى أن التأخير كان بسبب سوء التفاهم بين Nvidia وشركائها في مجلس الإدارة بشأن وحدات SKU لسلسلة RTX 50 ، وكانت هناك أيضًا مشكلات غير معروفة في قطاع أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ووفقًا للنشر التايواني Digi Times ، أدى تأخير سلسلة RTX 50 لاحقًا إلى تأخير إصدار العديد من مكونات Nvidia الأخرى حتى مارس، بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات RTX 5090 وRTX 5090 للكمبيوتر المحمول عالي الأداء، وكان من المقرر أيضًا إطلاق نماذج بطاقات الرسومات هذه في يناير ولكن تم تأخيرها بسبب انخفاض التوافر.

وأضافت المجلة أن التأخير في توفير المكونات أمر غير معتاد بالنسبة لشركة إنفيديا، حيث تعتبر العلامة التجارية "طالبة نموذجية" في صناعة سلسلة التوريد.

ولم تتأخر شركة NVIDIA أبدًا في الماضي، ويُقدر أن هذا مرتبط بسباق NVIDIA الشامل نحو خادم الذكاء الاصطناعي، وحتى لو كانت هناك اختلافات في تصميم وعملية تصنيع شرائح الخادم والكمبيوتر الشخصي، فقد لا يزال تخصيص الموارد من قبل الشركة يؤثر على كفاءة تصحيح أخطاء المنتجات الجديدة.

بينما تعمل Nvidia على حل مشكلات التوريد داخليًا، أعلنت الشركة أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب المزودة ببطاقة معالجة الرسوميات RTX 50 ستكون متاحة للطلب المسبق بدءًا من 25 فبراير، و لن تبدأ شحن الأجهزة حتى مارس وبالمثل، لن تكون أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه قابلة للتخصيص لبطاقات معالجة الرسوميات RTX 60 وRTX 70 لأن هذه المكونات لن تصبح رسمية حتى أبريل.

وأشار موقع Wccftech إلى أنه في حين بدأ البائعون وتجار التجزئة في عرض أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي ستضم سلسلة RTX 50 عبر الإنترنت، فإنهم يفعلون ذلك مع شركاء آخرين، مثل Intel وAMD. وتشمل المكونات في أجهزة الكمبيوتر المحمولة Intel Core Ultra 200HX وAMD Fire Range وStrix Point