تكنولوجيا: تسريب صور جديدة لهاتف Samsung Galaxy A26 

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة لهاتف Samsung Galaxy A26 والتي تُظهر الجهاز بثلاثة ألوان مختلفة. هذه التسريبات، التي تبدو رسمية، تأتي بعد أشهر من ظهور صور سابقة مبنية على تصميمات مبدئية في نوفمبر الماضي.

من التكهنات السابقة ايضاً فالبنسبة للكاميرات الخلفية تواصل سامسونج تغيير تصميم الكاميرات الخلفية في أجهزتها غير الرائدة. مثل الهواتف في سلسلة A، يتميز Galaxy A26 بوحدة كاميرات بيضاوية الشكل تحتوي على جميع المستشعرات الثلاثة، بدلًا من وجود ثلاث كتل منفصلة للكاميرات. تأتي الشاشة بشق صغير (نوتش) في الأعلى وإطار سميك في الجزء السفلي، بينما تكون الإطارات الجانبية بحجم معقول بالنسبة لهاتف من هذه الفئة السعرية. كما توجد أزرار التشغيل وضبط الصوت على الجانب الأيمن، كما هو معتاد في هواتف سامسونغ. وايضاً تمت إضافة فلاش دائري LED على الجزء الخلفي من الهاتف. وتُظهر التسريبات الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه هي جميع الألوان التي سيُطرح بها الجهاز.

المواصفات المتوقعة كالتالي:

الأبعاد: يُتوقع أن يبلغ حجم الهاتف 164 × 77.5 × 7.7 ملم (9.7 ملم مع وحدة الكاميرا)، مما يعني أنه أطول وأعرض وأنحف من سابقه.

الشاشة: من المتوقع أن تأتي الشاشة بحجم 6.64 بوصة.

المعالج: سيأتي الهاتف بمعالج Exynos 1280، مثل نظيره Galaxy A25، مع وجود نسخة واحدة مزودة بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت، مع احتمالية طرح خيارات أخرى بسعات أكبر.

نظام التشغيل: من المرجح أن يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة One UI 7 المخصصة من سامسونغ.

تم اعتماد الجهاز عدة مرات بالفعل، مما يشير إلى أن إطلاقه قد يكون وشيكًا. يُتوقع أن يكون Galaxy A26 خيارًا جذابًا في فئته السعرية، مع مواصفات متوازنة وتصميم عصري.

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