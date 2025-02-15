شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقيقة رصد أجسام طائرة مجهولة على خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

لفت هيكل غامض في منطقة جبلية في نيو مكسيكو انتباه مستخدمي خرائط جوجل، ولاحظ المستخدمون قرصًا أبيضًا كبيرًا يخرج من الأرض، ويقع الجسم في مكان بعيد في سييرا لادرونيس، حيث لا توجد طرق واضحة أو منازل قريبة، وعلى ارتفاع حوالي 7400 قدم.

وفقًا لصور خرائط جوجل التاريخية، ظهر القرص الكبير لأول مرة في عام 2003، وتُظهر الصور الملتقطة في عام 2013 أن القرص لم يُكسَر بالنباتات بعد، ولكنه تعرض لبعض الأضرار، على الرغم من أن صورة من عام 2017 تظهر أن جزءًا من القرص كان مخفيًا بسبب النمو الزائد للنباتات.

وتوقع مستخدمو خرائط جوجل أن يكون القرص عبارة عن جسم غريب طائر هبط على سطح الأرض، أو حتى مدخل فتحة إلى حظيرة تحت الأرض، واقترح آخرون أنه قد يكون مرصدًا، أو خزانًا قديمًا للمياه.

في أغسطس الماضي، نشر اليوتيوبر MrMBB333 مقطع فيديو أثناء التحقيق في الموقع على خرائط جوجل، وقال في المقطع المصور: "هذا موقع ناء للغاية، ولا يحدث شيء هنا"، مشيرًا إلى أن الجسم "تحطم" في المنطقة، وزعم أنه تمكن من قياس القرص من الصور، ووجد أن عرضه يبلغ حوالي 30 قدمًا.

يمكن أن يكون المحققون على الإنترنت سريعين في الإشارة إلى الكائنات الفضائية عندما يواجهون مشاهدات غامضة في المناطق الريفية.

كانت المنطقة 51، وهي قاعدة جوية شديدة السرية تقع في صحراء نيفادا، محور العديد من النظريات حول هبوط كائنات فضائية على الأرض لعقود من الزمن.

ومع ذلك، قال أحد مستخدمي موقع Metabunk ، وهو موقع ميك ويست الذي يهدف إلى التحقيق في "الادعاءات غير العادية"، إن الجسم تم تحديده على أنه مستجمع لمياه الأمطار.

تظهر الصور التي يعود تاريخها إلى عام 1975 موقعًا فارغًا حيث يقع القرص الآن، ومسارًا يؤدى إليه من منطقة مفتوحة.

كما قال مستخدم MetaBunk ، من خلال بحث سريع يبدو أنه كان هناك هيكل تم بناؤه في هذا المكان بالذات منذ عام 1975 على الأقل، لذا فمن غير المرجح أن يكون أي شيء قد "تحطم" هناك عن طريق الصدفة".