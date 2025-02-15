شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. ذكرى انفجار نيزك فوق روسيا فى 2013 والان مع تفاصيل الخبر

انفجر نيزك فوق مدينة تشيليابينسك في روسيا، وتسببت موجة الصدمة الناتجة عن هذا الانفجار في إتلاف آلاف المباني، كما أصيب ما يقرب من 1500 شخص بسبب الزجاج المكسور والحطام الآخر، وذلك في مثل هذا اليوم 15 فبراير من عام 2013.

وفقا لما ذكره موقع "space"، كان انفجار نيزك تشيليابينسك أقوى من القنبلة النووية، وكان ساطعًا لدرجة أنه تفوق على الشمس لفترة وجيزة، ولم ير أحد هذا الصخر الفضائي العملاق وهو قادم، وبقطر 60 قدمًا، كان أكبر انفجار كويكب منذ أكثر من 100 عام.



انفجار نيزك

وأطلق طاقة تقدر بنحو 500 ألف طن من مادة "تي إن تي" (TNT)، ما أدى إلى حدوث موجة صدمية مرتين، ما تسبب في تدمير زجاج النوافذ على مساحة 517 كيلومترا مربعا.

كما دخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة تزيد عن 60 ضعف سرعة الصوت وانفجر إلى قطع لا حصر لها، وتم العثور على أكبر الشظايا لاحقًا في بحيرة تشيباركول.

