تكنولوجيا: تسريبات جديدة عن التصميم ثنائي اللون لهاتف Xiaomi 15 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن تصميم هاتف Xiaomi 15 Ultra، الذي من المقرر أن يتم الكشف عنه لاحقًا هذا الشهر في الصين، على الأرجح في 26 فبراير، يليه إطلاق عالمي في معرض MWC في برشلونة أوائل مارس. وتظهر التسريبات التي يُزعم أنها صور رسمية مسربة من شاومي، التصميم المثير والمميز الذي يتميز بمظهر ثنائي اللون.

وبالنسبة لباقي المواصفات المتوقعة للهاتف، فالكاميرا الخلفية متوقع ان تظهر ترتيبًا جديدًا للكاميرات داخل الحجم الكبير للجزء الخلفي وتحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1 بوصة وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافية قصيرة المدى بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية طويلة المدى بدقة 200 ميجابكسل، باستخدام نفس المستشعر الذي اشتهر في هواتف vivo X100 Ultra وX200 Pro، مع وجود شعار Leica، بينما تتمتع الشاشة بتصميم شبه خالٍ من الإطارات، مع منحنيات دقيقة على جميع الجوانب وثقب صغير لكاميرا السيلفي في الأعلى، ويتميز الإطار بتصميم مسطح بشكل عام مع انحناءات نحو الحواف، وأيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite.

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