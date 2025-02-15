شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Arm تبدأ فى تصنيع رقائقها الخاصة هذا العام.. وMeta أول عميل لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة Arm بدأت في تصنيع رقائقها الخاصة هذا العام، ويبدو أن Meta في طريقها بالفعل لتصبح أول عميل لها، وفي الواقع، وفقًا للتقارير، فإن انضمام Meta كعميل مستقبلي لها هو سبب كبير لقيام Arm بتصنيع رقائقها الخاصة، وستقوم شركة Arm - المملوكة بشكل أساسي لشركة SoftBank - بتصنيع وحدات المعالجة المركزية لمركز البيانات لشركة Meta وستكشف عن أول شريحة داخلية لها بحلول هذا الصيف، وفقًا لتقرير صحيفة Financial Times.

وسيكون هذا تغييرًا كبيرًا عن المعتاد لشركة Arm، التي تعمل حاليًا مع شركات مثل Apple وNvidia لترخيص مخططات الرقائق التي تستخدمها هذه الشركات لإنشاء وحدات المعالجة المركزية الخاصة بها.

وستكون رقائق Arm الجديدة عبارة عن وحدات معالجة مركزية لخوادم مراكز البيانات الكبيرة وستكون قابلة للتخصيص للعملاء مثل Meta، وفقًا لصحيفة Financial Times، وهذا من شأنه أن يجعل شركة Arm منافسًا مباشرًا لعملائها الحاليين مثل Intel وAMD - وكلاهما يصنعان شرائح الخوادم لشركات التكنولوجيا في الوقت الحالي.

ويقال إن الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك، ماسايوشي سون، يريد من شركة أرم أن تصنع رقائقها كجزء من خطة أكبر للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهذا منطقي حيث دخلت سوفت بنك مؤخرًا في شراكة مع شركة OpenAI لإطلاق شركة جديدة تسمى Project Stargate، والتي تهدف إلى تسهيل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لشركة OpenAI في الولايات المتحدة.

ويعتزم المشروع استثمار 500 مليار دولار طموح على مدى السنوات الأربع المقبلة في المشروع، مع استثمار 100 مليار دولار بالفعل، مع وضع ذلك على الخريطة، من الواضح أن تجهيز شركة سوفت بنك برقائق لتشغيل مراكز البيانات هذه من شأنه أن يساعد.

ويضيف تقرير آخر صادر عن رويترز المزيد من الثقل إلى الأخبار ويكشف أن الشركة تجند من عملائها حيث تعمل على تعزيز خططها لبدء بيع رقائقها الخاصة، وبحسب التقرير، سعت شركة Arm إلى "توظيف مسؤولين تنفيذيين من المرخص لهم". وبحسب ما ورد، تمكنت النشرة من الحصول على مذكرة توظيف أرسلتها Arm، والتي جاء فيها أن الشركة تتطلع إلى توظيف مسؤول تنفيذي يمكنه المساعدة في "تحول الشركة من تصميم بنية المعالج فقط إلى بيع السيليكون الخاص بها أيضًا، مع التركيز على قيادة تمكين الذكاء الاصطناعي في مركز البيانات".

إن خطط Arm لصنع رقائقها الخاصة تجعلها أيضًا منافسًا لشركة Qualcomm التي كانت الشركة تسوي معها نزاعًا بشأن خرق اتفاقية الترخيص لفترة من الوقت الآن. على الرغم من ذلك، كان هناك بعض الراحة على هذه الجبهة، حيث أكد الرئيس التنفيذي لشركة Qualcomm الأسبوع الماضي أن Arm سحبت تهديدها بإنهاء اتفاقية الترخيص مع الشركة. تعود جذور معركة الترخيص إلى خلاف حول التكنولوجيا وراء رقائق الكمبيوتر المخصصة لشركة Qualcomm.