شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مسربة لتصميم إصدارات آيفون 17 أبرزها شريط الكاميرا الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

لا يتوقع أن تطلق شركة أبل سلسلة هواتف iPhone 17 الذكية المزعومة لبضعة أشهر أخرى، لكن تفاصيل الهواتف ظهرت بالفعل على الإنترنت.

وتشير صور طرازين في السلسلة iPhone 17 وiPhone 17 Pro إلى أنهما سيحتويان على شريط كاميرا ممدود على اللوحة الخلفية.

وشوهد iPhone 17 مع كاميرتين خلفيتين متوازيتين أفقيًا في الصورة المسربة، بينما قد يتميز طراز Pro بنفس تصميم الكاميرا مثل سابقه، iPhone 16 Pro .



iPhone 17 Pro

تصميم iPhone 17 وiPhone 17 Pro

تشير صورة مسربة لنموذج iPhone 17 القياسي من قبل مستخدم X (Twitter سابقًا) @MajinBuOfficial إلى أن الهاتف قد يصل بتصميم جديد للكاميرا الخلفية، في العام الماضي زودت Apple هاتفي iPhone 16 و iPhone 16 Plus بتصميم عمودي للكاميرا، بدلاً من المحاذاة القطرية المستخدمة في الطرز السابقة.

ويشير التصميم الجديد إلى أن الكاميرا الأساسية والكاميرا فائقة الاتساع ستكونان أفقيتين، على شريط كاميرا يمتد إلى كلا الجانبين ، ويمكننا أيضًا رؤية فلاش LED على الجانب الأيمن ، ويبدو أن شريط الكاميرا داكن، بينما يُظهر التصميم الهاتف بلون أبيض، مما يشير إلى أن الشريط قد يكون بنفس اللون في جميع الألوان.



iPhone 17

من ناحية أخرى، يمكن رؤية iPhone 17 Pro المزعوم في مقطع فيديو على قناة Jon Prosser's FrontPageTech على YouTube. وبينما يظهر الهاتف بنفس شريط الكاميرا المطول مثل iPhone 17، إلا أنه "أطول" حيث يضم الكاميرات الخلفية الثلاث بتصميم مألوف للغاية.

على عكس العروض التقديمية السابقة التي أظهرت طرازات iPhone 17 Pro بثلاث كاميرات خلفية مصطفة أفقيًا ، تُظهر عروض FrontPageTech الهاتف بنفس تصميم iPhone 16 Pro تمامًا. يظهر فلاش LED في الطرف الأيمن من شريط الكاميرا.

من الجدير بالذكر أنه لا يزال هناك عدة أشهر حتى إطلاق سلسلة iPhone 17، ومن الجدير لابد أن نأخذ هذه التسريبات بحذر، من المتوقع أن تطلق Apple هذا العام طراز "Air" بدلاً من خليفة iPhone 16 Plus. ومن المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل حول هذه الهواتف في الأشهر التي تسبق ظهورها لأول مرة.