تكنولوجيا: سلسلة Nothing Phone (3a) ستعمل بمعالجات Snapdragon

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Nothing للإعلان عن سلسلة Phone (3a) في 4 مارس، واليوم أكدت الشركة ما كان متوقعًا منذ فترة طويلة: هواتفها المتوسطة القادمة ستعمل بمعالجات Snapdragon، بدلًا من شرائح MediaTek التي استخدمتها في Phone (2a) وPhone (2a) Plus العام الماضي.

من المتوقع أن تكشف الشركة عن هاتفين جديدين في الحدث المرتقب، هما Phone (3a) وPhone (3a) Pro. تشير الشائعات إلى أن Phone (3a) سيعتمد على معالج Snapdragon 7s Gen 3، وسيضم شاشة AMOLED بحجم 6.8 بوصة ودقة +FHD، مع معدل تحديث 120 هرتز.

كما يُقال إنه سيأتي بكاميرا خلفية ثلاثية، تتضمن لأول مرة في هواتف Nothing عدسة تيليفوتو، إلى جانب بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط.

تشير بعض التقارير أيضًا إلى أن الهاتفين قد يحصلان على زر مخصص للكاميرا، ما قد يوفر تجربة تصوير أكثر احترافية.

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