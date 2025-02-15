شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة Apple Intelligence لمستخدمى iPhone ستخضع فى الصين لرقابة شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط Apple لتقديم ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، Apple Intelligence، لمستخدمي iPhone وiPad وMac في الصين بحلول منتصف عام 2025، بهدف الإطلاق بحلول شهر مايو، ويتضمن هذا تكييف منصة Apple Intelligence بمساعدة الشركاء المحليين، Alibaba وBaidu، كما ذكرت بلومبرج لأول مرة من مصادر مجهولة للنشر.

وستتميز المنصة بعد ذلك بنماذج الذكاء الاصطناعي على الجهاز بحيث يتم تشغيل كل شيء محليًا وعدم إرساله إلى السحابة. لكنها لا تزال تأتي مع الرقابة على المحتوى والتعديل للامتثال للوائح الحكومة الصينية.

إن شراكة Apple مع Alibaba، وهي شركة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي في المدينة أطلقت للتو طراز Qwen 2.5-Max الجديد، تعني أن عملاق التجارة الإلكترونية سيتولى الرقابة على المحتوى وإضافة طبقة لتعديل مخرجات الذكاء الاصطناعي هذه للامتثال للرقابة، وتتمتع الحكومة الصينية بسلطة مباشرة على Alibaba لإملاء الامتثال للرقابة.

ومن ناحية أخرى، ستعمل Baidu على ميزات مثل Visual Intelligence، ويذكر التقرير أيضًا أنه إذا كان جهاز Apple في الصين يعمل بنموذج قديم، فستقوم الشركة بتعطيل ميزات الذكاء الاصطناعي مؤقتًا حتى تقوم التحديثات بإزالة أي محتوى محظور. لن تستخدم أجهزة iPhone التي تم شراؤها دوليًا أيضًا نظام الذكاء الاصطناعي المحلي عند إحضارها إلى الصين.

ربما يكون الأمر مشابهًا لكيفية فرض رقابة شديدة على طراز DeepSeek-R1 الأصلي وبرنامج الدردشة الآلي الخاص به عندما يتعلق الأمر بمعاملات الحكومة الصينية، وعلى الرغم من أن بعض الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بما في ذلك Perplexity وMicrosoft، قد تبنت بالفعل نموذج المصدر المفتوح.

وسيأتي DeepSeek R1 إلى أجهزة الكمبيوتر Copilot+ قريبًا، لكنه سيكون مُحسَّنًا بوحدة المعالجة العصبية، بينما يعمل النموذج على تشغيل محرك البحث Perplexity AI ولكنه غير مقيد ومستضاف في الولايات المتحدة.



