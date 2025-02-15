شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن آشلى سانت كلير .. ادعت أنها تحمل طفل إيلون ماسك رقم 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في منشور مساء الجمعة على X (تويتر سابقًا)، أعلنت سانت كلير: "قبل خمسة أشهر، رحبت بمولود جديد في العالم، إيلون ماسك هو الأب".

وبررت صمتها، مشيرة إلى مخاوف بشأن الخصوصية والسلامة، ومع ذلك، قررت أن تعلن علنًا بعد أن علمت أن الصحف الشعبية تستعد لكشف القصة، وحثت وسائل الإعلام على احترام خصوصية طفلها.

وعلى الرغم من نشاطه على X، لم يتطرق ماسك بشكل مباشر إلى الادعاء، ومع ذلك، رد على تعليق أحد المعجبين حول إنجاب طفل آخر بإيموجي ضاحك.

وإذا كان ادعاء سانت كلير صحيحًا، فسيكون هذا هو الطفل الثالث عشر لإيلون ماسك عبر أربع علاقات.

من بين أطفاله المعروفين:

توأم وثلاثة توائم من زوجته الأولى، جوستين ويلسون (فيفيان، جريفين، كاي، ساكسون، وداميان).

ثلاثة أطفال من المغنية غرايمز (X Æ A-12، وExa Dark Sideræl، وTechno Mechanicus).

توأم (Strider وAzure) من المدير التنفيذي لشركة Neuralink شيفون زيليس.

من هي آشلي سانت كلير؟

كانت سانت كلير، المؤيدة لـ MAGA والمؤلفة والكاتبة المحافظة، معروفة بتعليقاتها السياسية وحضورها الإعلامي.

وقد عادت مؤخرًا إلى الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انقطاع طويل، وشاركت صورة قديمة من حفل تنصيب دونالد ترامب عام 2017.

وتم رصدها في مباراة نيويورك نيكس يوم الأربعاء، مرتدية Balenciaga، قبل أيام فقط من إطلاق ادعاءها المذهل بشأن ماسك، ووفقًا للتقارير، انتقلت سانت كلير إلى شقة راقية في مانهاتن بالقرب من مبنى البلدية منذ حوالي عام، حيث تتراوح تكاليف الإيجار بين 12000 دولار و15000 دولار شهريًا.

وأكد سكان المبنى أنها كانت من أوائل من حصلوا على شاحنة سايبرترك في المبنى، مما أثار التكهنات حول ارتباطها بمسك. وأشار البعض أيضًا إلى أنها زادت من إجراءاتها الأمنية مع الحفاظ على مستوى منخفض، ووفقًا للتقارير، فهي تربي حاليًا طفلين - طفل ماسك المزعوم وطفل صغير من علاقة سابقة - بمساعدة مربية بدوام كامل.

أثناء حملها، حافظت سانت كلير على مستوى منخفض، وتجنبت الظهور العام. ومع ذلك، بعد الولادة، شوهدت وهي تحضر حدث ليلة الانتخابات لدونالد ترامب في مار إيه لاغو.

تم تصويرها أيضًا مع شخصيات محافظة بارزة، بما في ذلك زوجة عضو الكونجرس مات غيتز، جينجر غيتز، والمتحدثة باسم الحزب الجمهوري إليزابيث بيبكو، والمرشح الرئاسي السابق فيفيك راماسوامي، ومرشح ترامب لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل.