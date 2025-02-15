تكنولوجيا: سامسونج تعالج مشكلات كاميرا Galaxy S25 بتحديث جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج في شحن سلسلة Galaxy S25 في بداية هذا الشهر، لكن بعض المستخدمين الأوائل لاحظوا مشكلات في أداء الكاميرا. ووفقًا لتقارير متعددة على Reddit ومنتديات سامسونج، ظهرت مشكلة النطاقات اللونية على جميع الطرازات الثلاثة من الهاتف.

على الرغم من أن المشكلة لا تبدو واسعة الانتشار، أكدت سامسونج أنها على دراية بعدد محدود من الحالات، وأطلقت بالفعل تحديثًا لإصلاحها. التحديث بدأ بالوصول إلى كوريا، ومن المتوقع أن يتم طرحه عالميًا قريبًا.

تتمثل المشكلة في ظهور خطوط غير طبيعية حيث يفترض أن تكون التدرجات اللونية سلسة، وهو أمر يظهر بوضوح في صور الوضع الليلي، خاصةً عند تصوير الأفق في الغسق أو الفجر، حيث تظهر التحولات اللونية على شكل خطوط أفقية أو رأسية غير طبيعية.

وأكد المستخدمون أن الوضعيات الأخرى تعمل بشكل جيد، مشيرين إلى أن هواتف سامسونج واجهت سابقًا مشكلات في معالجة صور التعرض الطويل. ومع ذلك، يبدو أن هذه المشكلة مجرد خلل بسيط، ومن الجيد معرفة أن سامسونج سارعت بإصلاحها.

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