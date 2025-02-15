تكنولوجيا: واجهة One UI 7 قد تتأخر عدة أشهر قبل وصولها لأجهزة سامسونج الأقدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق سلسلة Galaxy S25 في وقت سابق من هذا الشهر مزودةً بواجهة One UI 7 المبنية على اندرويد 15، لكن التحديث لم يصل بعد إلى أجهزة سامسونج الأقدم، بما في ذلك هواتف Galaxy S24 الرائدة من العام الماضي.

إذا كنت تتساءل عن موعد وصول التحديث، فهناك أخبار غير سارة. وفقًا لتسريبات جديدة من مصدر موثوق على X، أكدها أحد أشهر المسربين الصينيين، فإن الإصدار المستقر من One UI 7 قد لا يصل قبل أبريل.

والسبب في ذلك أن سامسونج تخطط لإصدار نسخة تجريبية خامسة في مارس، وحتى نسخة تجريبية سادسة في أبريل، والتي يُفترض أن تكون الأخيرة، مما يعني أن الإصدار النهائي قد يأتي بعد أيام أو أسابيع قليلة من ذلك.

في السنوات الماضية، عُرفت سامسونج بسرعتها في تقديم تحديثات اندرويد الرئيسية، لكنها هذه المرة اتبعت نهجًا مختلفًا تمامًا. في حين أن شركات أخرى بدأت بالفعل في تحديث بعض أجهزتها، لا تزال سامسونج تأخذ وقتها في إطلاق التحديث الجديد.

الأمر يزداد إحباطًا عند الأخذ في الاعتبار أن جوجل تخطط لإطلاق اندرويد 16 في يونيو (إذا سارت الأمور وفق الجدول الزمني)، مما يعني أن أجهزة سامسونج الأقدم قد تبقى على اندرويد 15 لمدة شهرين على الأقل بعد إطلاق الإصدار الجديد. ولا أحد يعلم كم ستستغرق سامسونج لإحضار اندرويد 16 إلى هواتفها بعد ذلك.

على الرغم من أن One UI 7 يمثل أكبر إعادة تصميم لواجهة سامسونج منذ فترة، ويبدو أنه يقدم تحسينات كبيرة، إلا أن هذا التأخير لا يزال مثيرًا للجدل. كل ما يمكننا قوله الآن هو: نأمل أن تكون هذه المعلومات غير دقيقة.

المصدر