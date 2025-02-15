شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألتمان VS ماسك: مجلس إدارة Open AI يرفض العرض رسميًا.. ويعلق: "لسنا للبيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض إيلون ماسك شراء OpenAI خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يستجب مجلس إدارة OpenAI بشكل رسمى حتى اليوم، حيث رفض المجلس عرض شراء ماسك.

وبالنيابة عن مجلس إدارة OpenAI، قال بريت تايلور، رئيس الشركة على منصة إكس: "OpenAI ليست للبيع"، مضيفًا: "رفض المجلس بالإجماع أحدث محاولة لماسك لتعطيل منافسيه"، وأضاف: "أي إعادة تنظيم محتملة لـ OpenAI ستعزز مؤسستنا غير الربحية ومهمتها لضمان استفادة البشرية جمعاء من الذكاء الاصطناعي العام".



تغريدة مجلس إدارة OpenAI

إيلون ماسك يقترح 97 مليار دولار لشراء OpenAI

وقدم إيلون ماسك، بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين، عرضًا رسميًا لشراء OpenAI مقابل 97 مليار دولار، ويتضمن اقتراح ماسك السيطرة على الشركة وإعادة تركيزها على مهمتها غير الربحية الأصلية.

وشدد مارك توبيروف، محامي ماسك، على أهمية ضمان التعويض العادل للمنظمة غير الربحية في هذا التحول المحتمل، قائلاً: "إذا أراد سام ألتمان والمجلس الحالي أن تصبح OpenAI شركة ربحية بالكامل، فمن المهم أن يتم تعويض المؤسسة الخيرية بشكل عادل عن فقدان السيطرة على مثل هذه التكنولوجيا الرائدة".

رد سام ألتمان على إيلون ماسك

ردًا على عرض ماسك للاستحواذ، رفض سام ألتمان العرض في 11 فبراير في منشور على منصة ماسك للتواصل الاجتماعي، X، ورد مازحًا، "لا شكرًا، لكننا على استعداد لشراء تويتر مقابل 9.74 مليار دولار إذا كنت مهتمًا".



تغريدة سام ألتمان ساخرا من إيلون ماسك

وفي قمة باريس للذكاء الاصطناعي 2025، تناول ألتمان الحادث مع الصحفيين، ساخرًا منه وأكد أن الشركة ليست للبيع. وقال لرويترز، "ليس لدي ما أقوله. أعني، إنه أمر سخيف"، وفي تعليق عرضي على هامش قمة الذكاء الاصطناعي، أضاف، "الشركة ليست للبيع"، رافضًا العرض، قائلًا، "إيلون يحاول كل أنواع الأشياء لفترة طويلة. "هذه، كما تعلمون، حلقة هذا الأسبوع." أوضحت نبرته الرافضة أن عرض ماسك لا يهمه، مسلطًا الضوء على أن جهود ماسك لتعطيل OpenAI ليست بالأمر الجديد.

أعرب ألتمان أيضًا عن إحباطه من تكتيكات ماسك، منتقدًا نهجه في استخدام الدعاوى القضائية والأساليب التخريبية بدلاً من التركيز على الابتكار. قال ألتمان: "أعتقد أنه ربما يحاول فقط إبطائنا.. من الواضح أنه منافس. لقد جمع الكثير من المال لشركة xAI، وهم يحاولون التنافس معنا من منظور تكنولوجي.. أتمنى لو أنه يتنافس فقط من خلال بناء منتج أفضل"، وأضاف أيضًا: "إنها تكتيك آخر لمحاولة العبث بنا".